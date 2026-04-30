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Video: así fue la detención del hombre acusado de matar a una mujer en un cotillón de La Plata

Redacción CNM abril 30, 2026

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Una mujer fue asesinada de un disparo mientras atendía su cotillón en la ciudad de La Plata. El hecho ocurrió durante el mediodía de este miércoles en calle 37 entre 9 y 10. La víctima fue identificada como Paula Lastiris , de 47 años.

El principal sospechoso es el dueño del local y el ataque habría ocurrido por una presunta deuda del pago del alquiler . La Policía lo detuvo a pocas cuadras del comercio y el procedimiento quedó registrado en un video .

El hombre identificado como Leopoldo Olegario Araoz , de 49 años, fue arrestado por agentes del Escuadrón Motorizado UPPL y SASU, que patrullaban la zona en moto con la descripción del sospechoso.

Lograron encontrarlo en calle 35 entre 5 y 6, a seis cuadras del local , de donde se habría escapado a pie. En el video se observa el momento en el que uno de los agentes sube a la vereda con su moto y frena justo en frente del sospechoso.

“Quedate ahí, quedate ahí, levantá las manos” , le gritó el agente mientras le apuntaba con su arma reglamentaria. Finalmente, lo redujeron y lo trasladaron a la comisaría donde permanece detenido, a disposición de la Justicia.

Los efectivos secuestraron un revólver que el sospechoso tenía en su poder y que, presuntamente, sería el arma utilizado en el ataque.

Cuando el personal policial llegó a la escena, los vecinos declararon que un hombre había ingresado al local y atacado a la mujer que estaba trabajando . De acuerdo con la descripción del atacante, los agentes detuvieron a Araoz, propietario del local donde la víctima tenía su cotillón.

El esposo de la víctima, Walter Romero, llegó al lugar poco después del hecho y aportó un dato clave para la investigación: el conflicto se habría originado por una deuda de alquiler .

La causa quedó a cargo de la fiscalía de turno, que investiga el homicidio y tomará declaración a testigos y al sospechoso en las próximas horas.

Fuente: TN


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