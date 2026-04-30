“Estoy avergonzado”: antes del veredicto, habló el acusado de haber matado a su mujer en un country en Salta

En la antesala de la sentencia por el presunto femicidio de su esposa Mercedes Kvedaras , José “Jota” Figueroa tomó la palabra por última vez ante el tribunal, lloró y pidió perdón.

“Agradezco que esté la familia de Mercedes presente para poder decirles lo avergonzado que estoy, cuánto lamento todo lo que les hice vivir. A las dos familias les ocasioné mucho daño”, expresó Figueroa, en el tramo final del juicio.

Entre lágrimas, el acusado reconoció el sufrimiento causado y aseguró: “A la familia de Mercedes le causé mucho dolor, vivo ese dolor en carne propia todos los días. Rezo mucho todos los días”. Además, pidió disculpas reiteradas y remarcó que reza “por ambas familias y por Mer”.

En sus últimas palabras, Figueroa se dirigió especialmente a sus hijos, a quienes definió como “las tres personitas más importantes de mi vida” . “Los adoro, siempre los adoré, fueron buscados con mucho amor , criados con todo el amor que tuvimos a nuestra disposición. Intenté brindarme al máximo”, sostuvo.

“Le pido a Dios que todos puedan sanar , que los ayude a quitar el odio, la falta de entendimiento. Por ahí yo tampoco entiendo, entonces no puedo explicarlo ...”, agregó conmovido por el dolor que atraviesa a ambas familias desde aquel fatídico 4 de agosto de 2023, cuando ocurrió el hecho.

“Que mis hijitos sepan que tuvieron un papá que los quiso siempre, que los pienso todos los días, los extraño y me duele mucho , porque sé que ellos están dolidos”, expresó por último Figueroa, como un mensaje exclusivamente dirigido a los tres hijos en común que tuvo con la víctima.

Figueroa contó que escribió cartas a la familia de Mercedes pidiendo perdón y recordó el vínculo que los unía: “Este sentimiento lo tengo de siempre, porque eran mi familia también. Me quedo con lo lindo de ellos”.

“Sé que ya todo es pérdida, de esto todo es pérdida”, reconoció, en un cierre marcado por la resignación y el dolor.

Antes de finalizar, agradeció a quienes hoy cuidan de sus hijos y se dirigió al tribunal: “ Gracias por escucharme ”.

El veredicto se conocerá este jueves después del mediodía.

La mañana del 4 de agosto de 2023 , las autoridades encontraron el cuerpo de Mercedes Kvedaras y a su esposo, José Figueroa , lesionado dentro del auto familiar.

La familia de la víctima había iniciado la búsqueda luego de descubrir que los hijos de la pareja estaban solos en la casa que compartían en el barrio privado El Tipal.

Según la autopsia, el cuerpo de la víctima presentaba más de 40 lesiones, signos de defensa y asfixia mecánica prolongada.

Estos elementos configuraron el cuadro lesivo que llevó a la Justicia a investigar el caso como un presunto femicidio.

Fuente: TN