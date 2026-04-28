Veterinarios coindicen: dejar salir a tu gato es reducirle su esperanza de vida

Aunque muchas personas creen que los gatos necesitan salir a la calle para ser felices o mantener su instinto activo, la ciencia y los especialistas sostienen lo contrario. Según veterinarios y expertos en comportamiento animal, permitirles deambular sin supervisión puede exponerlos a múltiples riesgos que impactan directamente en su salud y longevidad.

La clave está en una realidad poco conocida: los gatos que viven exclusivamente en interiores , con enriquecimiento ambiental adecuado, suelen tener una expectativa de vida mayor que aquellos que salen libremente al exterior.

El veterinario Carlos Gutiérrez explica que los gatos domésticos no necesitan salir solos para tener bienestar, siempre que cuenten con estímulos, juego y espacios adaptados. En la práctica, esto implica que adentro están más protegidos de:

Por eso, muchos especialistas recomiendan priorizar una vida indoor o salidas controladas.

No todos los entornos son seguros para un felino. Hay varios factores que pueden poner en peligro su salud:

Esto explica por qué muchos animales que salen libremente presentan más lesiones o enfermedades.

Uno de los puntos que destacan los expertos es pensar que “siempre necesitan libertad total” para estar bien.

Muchos gatos pueden vivir plenos dentro del hogar si cuentan con rascadores, juguetes, ventanas seguras y momentos diarios de estimulación.

Para garantizar bienestar y seguridad, los veterinarios recomiendan:

Fuente: TN