“Bajala o te la mato”: el grito de motochorros que asaltaron a una familia y obligaron a sacar del auto a una mujer en silla de ruedas

Cuatro ladrones le robaron violentamente el auto a una familia en plena calle y a la luz del día en Lomas del Mirador y, a punta de pistola, mantuvieron en vilo a las víctimas. Una de las amenazas fue para que bajaran a una mujer mayor, que tiene discapacidad y no podía descender del auto. "Bajala o te la mato" , fue el grito de uno de los motochorros, según revelaron los familiares.

El episodio ocurrió este jueves, cerca de las 17.30. Todo quedó grabado en video por la cámara de seguridad de una casa vecina.

El asalto duró poco más de un minuto y medio. La imagen muestra en un plano más cercano a un Renault verde, pero el episodio ocurre en el auto de atrás, un Peugeot 208 gris , estacionado sobre la vereda, que es abordado por uno de los motochorros.

El que se sube al volante, como los otros tres, nunca se saca el casco y junto a un cómplice, presiona, amenaza y apura a la familia para que abandone el vehículo. Los otros dos aguardan sobre la calle, en sus motos.

Desesperados y aterrados, los familiares hacen lo posible para que la pesadilla finalice lo antes posible, pero la madre de la mujer no puede moverse sin asistencia . Esta dificultad, se ve en el video, impacienta a los delincuentes, quienes amenazaron: "Bajala o te la mato" .

Segundos después, no sin un gran esfuerzo mediante, los familiares lograron sacar a la señora, a quien en plena calle sostuvieron de pie con visibles dificultades. Mientras tanto, tres ladrones huyen en moto y el otro, a bordo del Peugeot.

Según relataron las víctimas a la señal TN , todo comenzó ni bien subieron a la mujer al auto para llevarla al médico.

Silvia, víctima del robo, le relató a esa señal de TV: "Desde diciembre estábamos esperando un turno para llevar a mi mamá al médico y, como no se puede movilizar, teníamos que llevarla en auto". A Silvia la ayudó su hermano, quien asistió a la mujer a subirse al auto. Al asiento del acompañante. Pero enseguida los delincuentes los sorprendieron.

"Insistían en bajar a mi mamá, me sacaron las llaves y se subieron para irse", describió.

Recordó que amenazaron a la familia para que bajaran a la señora del auto: “Mi hermano hizo como pudo y la bajó; otro de los ladrones agarró la silla de ruedas y la tiró a la vereda”, añadió al describir la traumática situación.

Segundos más tarde, un vecino apareció con una silla de su casa para que la señora pudiera sentarse.

A pesar de la violencia del asalto, no hubo lastimados.

Fuente: Clarín