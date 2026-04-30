Verónica Ojeda lloró en el juicio por la muerte de Maradona y apuntó contra los médicos: “Son unos asesinos”

"A Cosachov la ayudaba mucho para que se comunicara con Diego, para que tengan una buena relación. Fue ella con Luque los que propusieron hacer la internación domiciliaria completa", expresó.

Además, contó que era la psiquiátra quien le compraba los medicamentos y se los dejaba en la casa. "En cambio, Alfredo Cahe le daba el pastillero de un mes, preparado. Porque Diego se iba de viaje y se lo armaba para que tuviera todo el mes. Le daba para la hipertensión, para el corazón, para dormir...", explicó.

En la etapa de preguntas, Fernando Burlando le consultó qué calificación podría hacer de los imputados: "Si les digo lo que pienso de cada uno, no les va a gustar porque van a sacar lo peor de mí. Estoy siendo muy respetuosa con ellos", respondió Ojeda.

Consultada por Burlando acerca de la vez que encontró marihuana en una habitación de la casa donde vivió previo a la internación domiciliria, Ojeda contestó: "Lo llamé a Morla porque era el apoderado absoluto de Diego, tenía el poder general, dirigía a todos estos secuaces: médicos, la gente que vivía con Diego, todo su entorno. Él es el que dirigía todo".

"Lo vi a Charly, que era pariente de Rocío Oliva, que le daba pastillas con alcohol para que estuviera mal. Para que, cuando llegaran los hijos, lo vieran en mal estado. Siempre estaba borracho, ido", añadió.

"Cuando estaba en Bella Vista, estaba con esta gente. Le manejaban la medicación y abrías la heladera y estaba llena de vino, Coronas, mucho Luigi Bosca, todo alcohólico, nunca un agua mineral", agregó.

Ante esta situación, Ojeda contó que intentó intervenir: "Yo quería llevarlo a Abril porque lo conocía. Yo me interné con él, yo sé lo que era, quería ayudarlo y sacarlo de ahí. Cuando estábamos juntos, firmé con Alfredo Cahe, porque me dijo que él estaba conmigo, que no estaba sola".

"Después de verlo el segundo día en la casa de Tigre, era otro Diego. En pocos días cambió. Estaba hinchado, de mal humor, insultaba, no quería ver a nadie", recordó.

Entre lágrimas la expareja de Maradona recordó: "El 23 fue terrible, Dieguito se le tiró encima, con un olor terrible, y no lo podía sacar de al lado de su padre. Fue muy duro, él tenía 7 años y todavía lo recuerda. Te voy a extrañar le decía".

"El 25 decidí entrar sin Dieguito a despedirme, no quería que tuviera esa última imagen de su papá. Entré y le dije 'gracias por darme el hijo que me diste, te prometo que lo voy a cuidar'. Gianinna estaba al lado de él, abrazándolo; Claudia estaba en la puerta. Me despedí y salí", recordó.

"El 23 fue la última vez que lo vi a Diego. Estaba sola, con una enfermera que estaba en el living. Diego estaba a oscuras. Le dije que se bañe, que Dieguito no lo podía ver así. En ese momento ya estaba todo hinchado, barbudo, con mal olor, con una pelela al lado de él con olor a baño. Me prometió que se iba asear, que se iba a afeitar por su hijo, me dijo que vuelva al otro día. Pero llovió mucho y no pude ir", explicó. De igual manera, aclaró que durante esos días, el exdeportista "tenía la voz robótica, gruesa". "No era el Diego que nosotros conocíamos", sostuvo.

"El 25 yo me estaba preparando para ir a la casa y fue cuando recibí un mensaje de Jorge Rial, para preguntarme si había hablado con Diego y si lo había visto. Le dije que desde el lunes que no lo había visto. Él sabía antes que yo lo que estaba sucediendo. Llamé a todos y nadie me atendía, hasta que me comuniqué con Vanesa Morla. Me dijo que Diego se descompuso, que estaba grave, que vaya", agregó.

Sin embargo, recordó que cuando estaba de camino a la casa de Tigre se enteró de que Diego había fallecido. "Cuando falleció Diego tuvimos que llamar una ambulancia, pero cuando llegó, ya no estaba con vida", lamentó.

"Asesinos, hijos de p... Ahora entiendo todo lo que pasaba en la familia: a las hijas le decían una cosa y a mi otra, para que no estemos unidos. Querían que estemos peleados. Para que no hablemos entre nosotras, que no tengamos comunicación. Era una secta, gente podrida que le querían sacar cosas a Diego, no sé qué querian. Como podían hacer esto unos médicos"

Tras ello, le habló directamente al neurocirujano: "Luque, Diego que te quería, hasta te regaló una moto. No entiendo por qué hicieron eso, por qué nos manipularon de esa manera. Quiero justicia por eso".

En medio de la sala, también llora Gianinna.

Mientras se reproducía un audio de Díaz hablando sobre Ojeda, hubo un tenso cruce de miradas.

¿Quién es Verónica Ojeda? Que se tranquilice, ya fue", dijo el psicólogo. En ese momento, Ojeda se dio vuelta y lo miró mientras él se tapaba la cara.

"Yo solamente quería llevarlo a la clínica Abril y quería que esté bien. Tenía a mi hijo de 7 años en ese momento y hacía lo que tenía a mi alcance. Me hace mal escuchar esto, yo nunca los traté mal, siempre hablé bien con ellos y traté de ayudarlos a ellos", respondió Verónica a los audios de Díaz ya totalmente quebrada.

"Que me trate así como persona... no nos meceremos esto. Todas las cosas que nos hace, estos asesinos hijos de p..."

Durante la sexta audiencia del segundo juicio por la muerte de Maradona se mostraron conversaciones donde los médicos hablaron de la intervención de Verónica Ojeda sobre la salud del ídolo.

Carlos Díaz: "Me están apurando con resultados".

Agustina Cosachov: "Parece que Ojeda llamó a Vanesa para apurarnos, nos cuestiona a nosotros".

Carlos Díaz: "Hoy la vi a Ojeda. Me pidió hablar y no le di bola. Matías Morla es el que tiene la manija ahí, me pasó el contacto de Cahe Verónica para juntarme. Le voy a hablar al viejo. Si te parece vamos juntos o voy yo".

Sumado al chat, también se presentó un audio de Cosachov: "Yo, como terapeuta, y vos, como psiquiatra, podemos llamar a Abril que son los profesionales. El objetivo acá es que, por un lado, es un es un tipo que está posquirúrgico, salió de una operación de cerebro. Por el otro, está con consumo cero pleno de alcohol y tiene ordenada la medicación. Ahora, el padre ideal que se ponga a cantar en la cocina y esté de buen humor todo el rato... aguantemos un cacho. No es magia. Si él está un día depre, no hay apuro, ni está en riesgo".

Audio de Leopoldo Luque: "Estemos tranquilos, si no está chupando y está tomando la medicación, ya se va a levantar".

La expareja de Maradona dio detalles de las conversaciones que tuvo con los médicos previo a la internación domiciliaria. "Yo sugerí que me lo quería llevar al campo o a la clínica Abril, donde ya lo conocían los médicos a Diego y sabían", explicó.

"Después me enteré que cuando le comentó a Diaz que yo quería internarlo, dijo '¿quién es Verónica Ojeda? Que la c... Verónica Ojeda'", recordó.

La expareja de Maradona aseguró que ella quería que el histórico médico de Maradona, Alfredo Cahe, participe del proceso, pero que no obtuvo apoyo de los especislitas. "Todos lo querían afuera. Para mí era el médico de confianza, que lo conocía toda la vida, hasta vio nacer a mi hijo. Él quería que lo llevara a la Clínica Abril, que lo estaban esperando, me decía que me lo lleve, que lo saque de ahí. Tenía que pelearme con los matones que tenía Diego. Ni Luque, ni Maxi Pomar, ni Morla querían que Cahe esté", insistió.

"El 18 fui a verlo. Hablé con Luque y le dije que no estaba bien. Diego estaba hinchado, de mal humor, al único que dejaba entrar era a Dieguito. Lo notaba agresivo, insultaba y nadie quería entrar. No quería salir de la habitación, no quería ver a nadie. Afuera de la habitación estaba Maxi (Pomargo), Daiana Madrid, Carlos Díaz". precisó a Verónica Ojeda sobre los días previos a la muerte del Diez.

Además, contó sobre su vínculo con Carlos Díaz: "Lo conocí en la clínica de Olivos, donde nos dijo nada de alcohol, que iba a controlar las pastillas junto con Agustina (Cosachov), nos dio a entender que la operación que le habían hecho era muy riesgosa, que tenían que sacarlo adelante. Era preocupante. Nos hablaba en calidad de psicólogo".

"Yo, cuando él estaba así agresivo, no quería que Dieguito lo viera mucho tiempo, porque le afectaba mucho", agregó. "Ese 18, Díaz entró un segundo a la habitación. Salió y dijo que Diego no quería ver a nadie", explicó.

"Las enfermeras estaban re lejos de la habitación. ¿Cómo van a escuchar si le pasaba algo a Diego? Es imposible. Díaz fue a hacer una visita de 5 minutos y se fue. Yo le dije a Luque que no podía ser. Hablé con Vanesa Morla y le pedí que hablara con Agustina. Le dije que Diego ya estaba muy hinchado, en mal estado, yo no lo quería ver así", explicó sobre sus intervenciones con los médicos.

"En la reunión de la clínica de Olivos se habló de lo que tenía que haber en la casa. Cosachov dijo que quería que sea una domiciliaria, Morla ya tenía la casa preparada. Pobre Jana la hicieron firmar de una cosa que ni sabía, después la acusaban a ella", expresó.

Además, sostuvo que "Cosachov y Luque dijeron que iba a estar equipada la casa a cargo de Swiss Medical", que iban a hacer una internación como en un hospital". Sin embargo, aclaró que "no había absolutamente nada". "No había ni siquiera un aparato para medir la presión", contó.

"Yo hablaba con Luque siempre, era el único que me hablaba. Morla me decía que hablara con él. Había un chat donde yo no estaba y tenía derecho como mamá de Dieguito, que tenía 7 años, y él era el único que me respondía. Yo creía que era el mejor, después de Cahe, confiaba en él. Para mi era un diez. Después de todo lo que pasó me di cuenta de quién era realmente", agregó.

Sobre el estado de la casa, Ojeda continuó: "Al lado de la habitación había una cocina y un baño chiquito que apenas entraba una persona. Próximo a eso había un living grande donde siempre había gente sentada. Estaba muy lejos".

"Entrabamos por la parte del costado, donde había una mesa que siempre estaba sentado Maxi Pomargo y todos los que lo iban a visitar. Diego no tenía privacidad, porque la puerta no cerraba y entraba luz" , explicó.

La madre de Dieguito Fernando también se refirió al estado de la habitación en la que descasaba el ídolo. "Miren lo que es este baño, apenas entraba", dijo señalando el sector en una paqueta presente en la sala. "Había un inodoro y un lavatorio. El inodoro portátil se lo habían puesto al lado de la cama de Diego. Había un olor terrible, no se podía estar", siguió.

"También había un sillón maseajador que a Diego le gustaba, pero prácticamente no lo usó porque vivía acostado", agregó y sumó: "No había nada médico, ni una ambulancia, nada de nada".

Sobre la época en la que todavía eran pareja, comparó: "En mi casa cuando estaba conmigo había una ambulancia 24/7, un helicóptero por si teníamos que llevarlo de urgencia, había aparatología de todo tipo. El doctor Cahe siempre estaba atento y lo iba a visitar siempre. En la casa de Tigre no había nada de eso".

"Un día tuvimos que llevarlo al hospital, donde lo reanimaron. Después estuvo 15 días de abstinencia, controlado permanentemente. Fue muy duro. Ahí fue cuando lo llevaron de la clínica Los Arcos a la Abril, y luego se decidió una internación domiciliaria como corresponde. Los médicos vivían con nosotros, eso era una internación domiciliara. Esto último era un mamarracho, no había nadie", precisó.

La madre de Dieguito Fernando y expareja del ídolo debió interrumpir su declaración el martes por problemas técnicos.

En su declaración, Ojeda siguió hablando sobre el día que fue a la casa de Tigre. "El primer día fue el sábado 14, Diego estaba bien, se había levantado y había tomado una sopa. Estaba de buen humor y se reía. Le preguntaba cosas de antes y las recordaba. Me contestaba todo. Le mandamos un video al doctor Luque donde decía que estaba bien y hasta lo cargaba, le hacía chistes. Lo disfrutó mucho a Dieguito. Estuve casi todo el día", precisó.

"La casa no estaba en condiciones para una internación domiciliaria. Tenía dos baños, uno arriba y un toilette abajo, no tenía nada para asearse ahí. Pusieron una pelela adentro de la habitación de Diego, que ni siquiera era una habitación, era un playroom al que le pusieron una puerta corrediza que no se cerraba del todo", siguió.

Después de la audiencia del martes, que terminó sorpresivamete por una falla con un micrófono, el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona tendrá este jueves la declaración de Colin Campbell, el médico vecino del barrio San Andrés que acudió primero a la casa cuando se descompensó el exfutbolista.

Campbell aparece como un testigo importante, porque fue una de las primeras personas en llegar a la vivienda tras el pedido desesperado de ayuda el 25 de noviembre de 2020. En el juicio anterior, que fue anulado, el médico contó que cuando llegó, Diego ya estaba muerto. “No tenía signos vitales hacía un tiempo y su cuerpo estaba rígido”, dijo el año pasado.

También deberá continuar con su testimonio Verónica Ojeda, ex del Diez y mamá de Dieguito Fernando, que fue interrumpido por problemas técnicos. Antes de eso dejó frases contundentes, apuntó contra los imputados y pidió que se reproduzca completo un audio de la reunión que tuvieron en la Clínica Olivos, donde se resolvió avanzar con la internación domiciliaria.

Además, se espera que pueda finalmente hablar Carlos Díaz, el psicólogo que forma parte de los siete imputados en la causa. El acusado había manifestado su intención de declarar en la quinta audiencia, pero el tiempo no alcanzó. “Posiblemente lo haga a las 15″, anticipó a TN Diego Olmedo, su defensor.

“Todos mencionan la famosa reunión en la clínica Olivos, pero todavía no pudimos escuchar la grabación”, fue el reclamo de uno de los abogados en la última audiencia. El tribunal que lleva adelante el debate decidió pasar el audio, pero los problemas técnicos obligaron a suspender la jornada.

Todo esto ocurrió mientras declaraba Ojeda. Su abogado y pareja, Mario Baudry, había solicitado reproducir la grabación que se hizo en el centro de salud donde Maradona fue operado de un hematoma subdural, y advirtió que se trataba de un audio nuevo, sin editar.

En ese encuentro, en el que estaban las hijas de Maradona, sus hermanas, los médicos de la clínica y Leopoldo Luque, se decidió que el exfutbolista debía ser internado de forma domiciliaria.

La grabación, que había sido incorporada por lectura al inicio del juicio, según Baudry, “podría haber sido editada”, ya que dura alrededor de una hora, pero el audio que quiere aportar la querella tiene una duración de una hora y 45 minutos.

El fiscal Patricio Ferrari se sorprendió al escuchar esta revelación. Lo mismo pasó con Fernando Burlando, abogado de Dalma y Gianinna Maradona, que expresó: “Se trata de una prueba novedosa y, por lo tanto, pedimos que se nos permita escucharla antes de introducirla en este debate”.

“No puedo creer que coincida con Burlando, pero también necesitamos escuchar desde esta parte ese audio”, dijo Francisco Oneto, defensor de Leopoldo Luque.

Por ese motivo, la audiencia pasó a un cuarto intermedio hasta este jueves a las 10, cuando se reanude con la incorporación del elemento probatorio que podría perjudicar a los imputados, sobre todo Luque y Cosachov, los principales acusados.

Fuente: TN