Usar bicarbonato y papel aluminio en los rieles de la ventana: por qué lo recomiendan y para qué sirve

Los rieles de las ventanas suelen ser la parte más olvidada a la hora de limpiar el hogar. Por eso, se acumula polvo, tierra, humedad y hasta sarro. Sin embargo, existe un método que puede solucionar el problema: usar bicarbonato de sodio y papel aluminio .

El bicarbonato de sodio es conocido por su poder desengrasante y desodorizante . Por eso, ayuda a aflojar la suciedad más pegada y neutraliza los olores desagradables. A su vez, el papel aluminio funciona como un abrasivo suave.

Fuente: TN