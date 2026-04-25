Las 5 frutas para plantar durante el otoño en el balcón: crecen fácil y ocupan poco espacio

Para aquellas personas que buscan plantar frutas en el balcón de casa , el otoño se presenta como una oportunidad imperdible. Gracias a las temperaturas frescas y a la menor intensidad de la luz solar, hay 5 opciones que son ideales para cosechar en espacios reducidos y son muy fáciles de mantener.

Se trata de las frutillas, los arándanos, las moras, las frambuesas y los naranjos enanos . Estas opciones son ideales para plantar en balcones o espacios chicos porque pueden crecer en macetas y no requieren mucho lugar.

Además, se adaptan muy bien al otoño y, si se las cuida de la manera correcta, pueden aprovechar las temperaturas más frescas y la menor exposición solar para dar muchos frutos en los meses siguientes .

Más allá de soportar bien las condiciones del otoño, estas frutas destacan porque son muy sencillas de mantener , por lo que son alternativas recomendables para aquellos que recién se están introduciendo al mundo de las huertas.

Algunos de los cuidados que hay que tener en cuenta son:

Fuente: TN