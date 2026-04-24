Una mujer se hizo pasar por médica y trabajó en hospitales de Chaco durante meses: la denunciaron y se escapó

Una mujer fue denunciada por ejercicio ilegal de la medicina después de que las autoridades de uno de los hospitales en los que trabajaba alertaran su falta de capacitación e investigaran sobre su formación.

L. M. O. atendía la guardia en los hospitales de Quitilipi y Presidencia de la Plaza utilizando una matrícula que pertenecía a un profesional varón que se desempeñaba en el ámbito privado.

De acuerdo con la información publicada por Diario Chaco, la denuncia fue radicada este miércoles en la Comisaría de Machagai por el Director de la Región Sanitaria 2, Orlando Di Nubila , después de confirmar la irregularidad en el Ministerio de Salud Pública.

El denunciante contó que fueron sus mismos compañeros los que alertaron que “le faltaba mucha capacitación”. “Ella incluso estuvo involucrada en la Copa Indunor, donde hubo incidentes en la cancha, y ahí las enfermeras notaron su falta de capacitación porque ellas tuvieron que hacer suturas”, relató al citado medio.

Di Nubila dijo que fueron varias las situaciones que sembraron dudas sobre su formación, por lo que decidieron investigar. Lo primero que descubrieron fue que su DNI no coincidía con su matrícula , por lo que inmediatamente hizo la denuncia ante la Policía por “ejercicio ilegal de la medicina y usurpación de título”.

El director dijo que la sospechosa trabajó en el ámbito de la salud desde agosto del año pasado y que actualmente no saben donde está: “Ella aparece incluso en los cronogramas de guardia de febrero, marzo, ahora de abril obviamente, hasta ahora que desapareció y no la encuentran ”.

“Llegó a firmar nueve partidas de defunción, ósea que la mujer atendió a personas que terminaron falleciendo , con su firma y sello, pero la matrícula de otro”, indicó Di Nubila.

También contó que la mujer mentía acerca de su pasado y nadie en los hospitales conoce realmente su historia: “Le decía a las enfermeras que era de Formosa, pero que vivía en Corrientes y tenía familiares en Paraguay, pero cuando empezamos a averiguar, en la última elección salió que votó en Sáenz Peña, ósea que no guardaba relación con todo lo que contaba ”.

“Sabemos que en Sáenz Peña cuidaba a pacientes de forma domiciliarias. Aparentemente allá se hacía ver como una enfermera conocida ”, agregó.

Di Nubila también pidió a los directores de los hospitales donde trabajó que envíen toda la información para explicar “ cómo contrataron a esta mujer sin verificar si tenía o no matrícula , si era profesional o no y a su vez cómo contrataron a alguien que realmente no guardaba relación con Salud Pública”.

En la causa interviene la Fiscalía de Investigación Penal N° 3, a cargo del Dr. Marcelo Soto.

Fuente: TN