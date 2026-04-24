Dejar un frasco con semillas de girasol al lado de la cama: para qué sirve y cuáles son sus beneficios

De acuerdo con las creencias del Feng Shui y otras tradiciones energéticas, existen objetos simples que se utilizan como herramientas simbólicas para armonizar los espacios y mejorar la calidad del descanso.

Para estas prácticas, los rituales cotidianos cobran especial importancia cuando se realizan antes de dormir, ya que la noche es considerada un momento de renovación energética , ideal para equilibrar emociones y favorecer un sueño reparador.

Uno de los consejos más mencionados es dejar un frasco con semillas de girasol al lado de la cama, al que se le atribuyen propiedades vinculadas con la protección, la abundancia y la armonización del ambiente mientras la persona duerme.

Para potenciar su efecto simbólico y mantener el equilibrio energético del dormitorio, se recomienda prestar atención tanto al recipiente como al lugar donde se lo ubica:

Según estas creencias, no es recomendable ubicar el frasco debajo de la cama ni detrás de puertas, ya que se considera que la energía debe circular libremente y el objeto debe estar visible.

Bien ubicado, el frasco con semillas de girasol puede funcionar como un símbolo de calma, protección y renovación nocturna, siempre acompañado de una intención clara y de hábitos saludables que favorezcan el descanso y el equilibrio emocional.

En relación con la cama, también es clave que no haya objetos debajo de ella. Interfieren en la circulación de la energía.

Fuente: TN