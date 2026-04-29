Una mujer fue atacada por dos dogos y debieron reconstruirle un brazo: “No sabía si zafaba”

Una mujer denuncio que sufrió un grave ataque de dos perros dogos en Bahía Blanca . Debido a la gravedad de las heridas, tuvo que ser asistida en el hospital local, donde incluso tuvieron que reconstruirle un brazo . “No sabía si zafaba” , relató la víctima.

La protagonista de la historia es María Espinoza , quien este lunes caminaba junto con sus hijos por Villa Bordeu , un barrio de la ciudad del sur bonaerense, cuando de repente fue sorprendida por los animales. Ambos estaban en el patio delantero de una casa

“Los perros salieron directo a atacarme, salieron del alambrado, torearon y fueron a atacarme ”, contó en declaraciones a Bahía Hoy y relató que los animales la tiraron al suelo y le mordieron las extremidades superiores y debieron hacerle puntos.

Según describió, el brazo izquierdo es el que está más comprometido a causa de la intensidad de las mordeduras. “Me cubrí la cara y me mordieron los brazos. Era una situación desesperante, no sabía si zafaba”, agregó.

María, que vive a seis cuadras del lugar donde ocurrió la agresión, indicó que cada vez que pasaba por el lugar los perros le ladraban . Sin embargo, esta vez la situación escaló a niveles inesperados.

“Me embistieron, me tiraron. Les di piñas, patadas, una piedra y no me los podía sacar de encima” , recordó y señaló que cuando logró que la soltaran caminó dos cuadras y empezaron a salir los vecinos que la ayudaron. “Estaba toda ensangrentada”, graficó.

Pese a la gravedad del episodio, la mujer aseguró que los dueños de los dogos no salieron mientras la atacaron ni tampoco se manifestaron de alguna forma luego de que trascendiera lo sucedido. En tanto, advirtió que hará la denuncia y reclamó medidas urgentes.

“Esto ya pasó varias veces. Cuando maten a alguien, recién ahí van a actuar”, expresó.

Este ataque no es el primero que se registra en la zona. De acuerdo con el portal Labrujula24.com , vecinos de Villa Bordeu informaron que ya ocurrieron casos en los que este tipo de mascotas agredieron y mataron a otras e hirieron a personas . No obstante, a pesar de la peligrosidad que denuncian, hasta ahora no tienen respuesta de parte de las autoridades.

En la provincia de Buenos Aires, en enero de 2010, fue sancionada la Ley 14.107 que regula “la tenencia de Perros Potencialmente Peligrosos” . En ese grupo se incluyen “aquellos que tienen unas características morfológicas que, en caso de que ataquen a una persona o a otro animal, pueden producir heridas de gran gravedad”.

La tenencia de este tipo de perros implica la inscripción en el registro antes que el perro cumpla seis meses de vida, identificar al perro mediante la colocación de un chip o de un tatuaje. Además, para la presencia y circulación en espacios públicos deben “utilizar correa o cadena de menos de un metro de longitud, collar y bozal, adecuados para su raza" . Sin embargo, muchos parecen no estar en regla.

Fuente: Clarín