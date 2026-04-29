Los papás de la nena de 6 años que murió en un accidente en una escuela donaron sus órganos

En medio del dolor, un gesto de amor. Los papás de Luna Miqueo Cuello , la nena de 6 años que murió en un accidente en medio del recreo en una escuela de Rosario , decidieron donar sus órganos.

" Quiero que se la recuerde por su vida, no por su final. Donar es multiplicar el amor ", resumió Ricardo Miqueo, padre de la víctima, en un conmovedor posteo en Facebook.

El viernes a la tarde, Luna se cayó durante un recreo en la Escuela N° 117 Islas Malvinas , donde asistía a primer grado, y se golpeó la cabeza contra un banco de cemento.

Según fuentes policiales, desde el establecimiento -ubicado en la calle España al 4500- dijeron que, alrededor de las 14.30, la nena se había tropezado con los cordones desatados de sus zapatillas, una versión que la familia desmintió.

"Cuando yo llegué, la encontré a mi hija tirada en el piso, toda ensangrentada, boca de costado y orinada. Yo trabajo de seguridad en un sanatorio y sabés las veces que me ha llegado gente así, es cuando te da un infarto, entonces me agarró la desesperación", dijo.

La nena había cumplido 6 años el 15 de marzo. Nació apenas arrancó la pandemia de COVID-19 y era hija de Ricardo Miqueo (43) y Danisa Cuello (38) , quienes además tienen un bebé que está por cumplir seis meses.

"Solamente escuché un rumor de que los cordones los tenía desatados. La agarré en la camilla y los cordones estaban tal cual yo se los até, porque siempre se los ataba con doble nudo", afirmó el hombre.

Además, se indignó con esa hipótesis, al sostener que " tampoco es el hecho de culpar a una criatura " y "definir que mi hija se tropezó por los cordones, sin saber ni tener una certeza".

Cuando Miqueo fue hasta la escuela, pensó que se trataba de algo leve, ya que le habían avisado a su esposa que había tenido un golpe, que estaba sangrando por la nariz y que tenía "un raspón" .

Según pudo saber Clarín de fuentes judiciales, la causa de muerte fue un traumatismo de cráneo y la Fiscalía General de Rosario decidió no solicitar una autopsia.

El director del Hospital de Niños Víctor J. Vilela, Eduardo Casín, aseguró que la niña, en la ambulancia, sufrió una broncoaspiración y destacó que se realizó la ablación de los órganos de la nena (riñones, córneas y válvulas cardíacas) en " un acto de inmensa solidaridad ".

Luna murió el domingo y la escuela decidió no dictar clases el lunes en señal de duelo.

En su publicación en Facebook, Miqueo expresó: " Mi hija Luna era una niña profundamente alegre, ocurrente y llena de amor. Tenía una forma única de mirar el mundo, con una dulzura y una generosidad que se sentían en cada lugar al que iba. Le encantaba jugar, reír, compartir, y tenía esa capacidad tan especial de hacer sentir bien a los demás" .

" Desde muy chiquita, a sus 2 años, comenzó el jardín, la colonia y distintas actividades. En cada uno de esos espacios dejó una huella. No sólo por su energía y su alegría, sino también por su forma de vincularse, por su cariño sincero y su manera de incluir a todos ", apuntó.

Y agregó: " En medio de tanto dolor, como familia decidimos donar sus órganos para que su amor y su luz sigan presentes en otras vidas . Elegimos que su historia también sea una oportunidad de vida para otros ".

El hombre agradeció a los profesionales de la salud que la atendieron y dijo que busca que " este dolor sirva para generar conciencia ".

"Los niños necesitan jugar, es parte de su naturaleza, y como adultos no podemos ni debemos impedirlo. Pero sí tenemos la responsabilidad de brindarles herramientas, espacios seguros y la contención necesaria para que puedan hacerlo de manera cuidada ", manifestó.

También enfatizó que reconocen " profundamente el trabajo de la mayoría de las docentes, que ejercen su labor con verdadera vocación, muchas veces en condiciones que no son las ideales y sin el acompañamiento necesario de las autoridades".

"Sabemos, como padres, que no es fácil cuidar a un niño, y mucho menos a muchos a la vez, cada uno con su historia y su forma de ser. Por eso, este mensaje también es de respeto y de pedido: que se generen las condiciones adecuadas para que puedan acompañar a nuestros hijos como merecen ", señaló.

" Que este terrible accidente no sea en vano . Que nos impulse a crecer como sociedad, a revisar, a mejorar y a cuidar más. Que nos encuentre más atentos, más comprometidos y más humanos ", advirtió.

Editor jefe de la sección Policiales

Fuente: Clarín