Una madre le dio a su hijo una réplica de arma de fuego para que la llevara a la escuela por temor a las amenazas: los imputaron

Un adolescente de 17 años fue imputado junto a su madre en la provincia de Mendoza luego de que el menor llevara una réplica de arma de fuego a la escuela por sugerencia de la mujer , en medio de la preocupación generada por las recientes amenazas en instituciones educativas.

La causa está caratulada como intimidación pública y se encuentra bajo investigación, según informaron el Ministerio Público Fiscal de Mendoza y fuentes judiciales a Infobae .

De acuerdo con la información oficial, la madre recomendó a su hijo que llevara la réplica “para amedrentar a los compañeros en caso que alguno se vea loco” . El hecho se produjo en una escuela del Gran Mendoza, aunque las autoridades evitaron precisar el nombre del establecimiento.

La fiscalía imputó a la mujer por el delito de instigación a la intimidación pública y a su hijo como autor, en el marco del artículo 211 del Código Penal. Además, se aclaró que el adolescente es imputable por tener 17 años.

En paralelo, otro menor de 16 años fue imputado por haber publicado en redes sociales una fotografía de una réplica de arma con un mensaje intimidante.

Las fuentes señalaron que en las últimas horas también se tomó declaración informativa a tres menores no imputables (por ser menores de 16 años) en el marco de hechos similares anteriores y que un menor de 15 años fue notificado por llevar una réplica a la escuela , aunque no puede ser imputado penalmente.

Según el MPF mendocino, desde el miércoles se recibieron más de 50 denuncias por amenazas y mensajes intimidatorios en escuelas de la provincia cuyana. La mayoría de los casos involucra pintadas en baños o mensajes en redes sociales que advierten sobre posibles tiroteos.

Como se vio a lo largo de estos días, el fenómeno se repite en otras provincias del país y las autoridades investigan si se trata de un reto viral surgido en redes sociales.

La situación generó temor entre las familias y afectó la asistencia escolar, además de disparar la intervención de la policía, organismos de protección de menores y personal especializado en los colegios.

A casi tres semanas del ataque ocurrido en la Escuela Nº40 Mariano Moreno de San Cristóbal, donde el agresor fue detenido y un menor falleció, en la provincia de Santa Fe también se registraron amenazas de tiroteos en distintas escuelas, lo que generó aún más preocupación en la comunidad educativa y entre las autoridades.

Según informó el gobierno provincial, este jueves la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a un adolescente de 16 años en una localidad del departamento Rosario , tras una serie de amenazas. Durante el operativo, se realizó un allanamiento y se secuestró material vinculado a la causa.

Al referirse a estos casos que se repiten en distintos puntos del país, la secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes , remarcó que realizar este tipo de amenazas “no es una broma, es un delito de intimidación” y advirtió que “tiene consecuencias”.

La funcionaria subrayó que la provincia trabaja con un protocolo conjunto entre los ministerios de Seguridad y Educación. En ese sentido, destacó la rápida respuesta del 911, con tiempos de llegada “de entre 5 y 6 minutos a los establecimientos”, sumado al trabajo investigativo posterior.

En La Plata , hubo un caso que adquirió mayor gravedad. Se realizaron allanamientos en el colegio Emanuel, ubicado en 200 entre 40 y 41, en la localidad de Lisandro Olmos . Dos menores fueron señalados como autores de los mensajes y, durante los operativos, se les incautó armas de aire comprimido, municiones y chalecos antibala.

La alerta se encendió porque circuló una foto del niño en redes sociales, empuñando las réplicas junto a las frases “Mis armas” y “Los espero mañana”. La investigación quedó a cargo de la fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Carmen Ibarra , y de la jueza de garantías, María José Lescano .

En Tucumán , el jefe de Policía local, Joaquín Girvau, confirmó que se desplegaron 2.500 efectivos por las amenazas de tiroteo que se registraron en diferentes colegios y escuelas. “Estamos reforzando los controles en los establecimientos educativos. Queremos llevarle tranquilidad al alumnado y que se terminen las amenazas. Que sepan que están cometiendo un delito y que es algo serio. Hay que ser contundentes a la hora de actuar”, dijo el jefe de la fuerza ante la prensa local.

En Córdoba, ya son ocho los adolescentes imputados por actos intimidatorios en escuelas. La Fiscalía Penal Juvenil del 4 turno de Córdoba los imputó por el delito de “amenaza agravada por anonimato”.

Las autoridades informaron que “ se trabaja sobre más de 100 hechos en la ciudad de Córdoba. Además hay actuaciones en La Falda, Cosquín, Capilla del Monte, Cruz del Eje y Jesús María . En todas las jurisdicciones se están tomando medidas procesales a fin de esclarecer los casos”.

Este viernes apareció una pintada en la Escuela Normal “Manuel Belgrano” de la ciudad de Santiago del Estero. “20/04 tiroteo, nadie se salva. Van a morir todos, policías y todo”, se lee en el escrito en uno de los baños del establecimiento.

En la misma provincia, pero en la ciudad de Suncho Corral , se registró otro caso más. En el baño de mujeres de la Escuela Secundaria N°5 se encontró un papel con amenazas explícitas que advertían sobre un supuesto ataque previsto para el próximo 22 de abril. El contenido, redactado en forma de diálogo, hacía referencia a la intención de “matar a todos”.

Fuente: Infobae