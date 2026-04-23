Una joven denunció haber sido drogada por dos mujeres mientras esperaba el colectivo en Merlo

Una joven denunció a través de sus redes sociales haber sido víctima de un ataque con una sustancia desconocida mientras esperaba el colectivo, bajo una modalidad que genera alerta: un pinchazo en el brazo.

El hecho ocurrió este miércoles por la tarde cuando Ludmila salía de cursar y se dirigía a la zona de la estación de Merlo para tomar el colectivo. Al ver que el interno de la línea 500 no llegaba, decidió subir a uno de la línea 8 que también la dejaba en su casa.

Mientras hacía la fila, una mujer mayor se le acercó con la excusa de que quería consultarle si era la parada correcta.

“Se puso al lado mío en todo momento y me tocó el brazo dos o tres veces. En el momento no me pareció raro, pero sí me llamó la atención”, relató la víctima en su descargo.

La pesadilla comenzó apenas dos minutos después de subir al colectivo. Según el testimonio de la joven, los síntomas fueron repentinos: se le durmió el brazo izquierdo de forma inmediata y sintió que se le cerraba la garganta.

Al llegar a la zona de la rotonda, comenzó a ver nublado y su cuerpo sufrió temblores. En medio del pánico, notó que la mujer que la había abordado estaba acompañada por otra señora mayor. Ambas comenzaron a rodearla.

“Solo llegué a mandarle un mensaje a mi mamá que decía ‘Ma’, porque no podía usar el celular de lo mal que me sentía”, explicó.

De manera casi milagrosa y sin recordar el trayecto final, la joven logró entrar a su casa. Su madre la encontró en un estado de shock absoluto: tenía la boca dormida, no podía articular palabras y presentaba la mano hinchada y de color morado.

Inmediatamente fue trasladada al Hospital Eva Perón, donde ingresó por la guardia de urgencia. Tras realizarle los análisis correspondientes, los médicos confirmaron sus sospechas.

“El doctor me dijo que, por los síntomas, alguna droga me pusieron. Después me di cuenta de que tenía en el brazo un pinchazo bien chiquito y colorado”, detalló la víctima.

Tras recibir la medicación necesaria para desintoxicar su cuerpo, la joven y su familia radicaron la denuncia policial.

“Hago esto público para que no le pase a ninguna más. Gracias a Dios estoy bien y no me llegaron a hacer nada ”, concluyó la joven.

Fuente: TN