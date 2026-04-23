Horror en Concordia: investigan si intentaron vender a dos nenes a cambio de plata y terrenos

En Concordia, Entre Ríos, la Justicia investiga una presunta maniobra de entrega ilegal de dos nenes de uno y cuatro años . El caso se activó tras una denuncia que indicó que los menores habrían sido ofrecidos a terceros con la intención de obtener dinero y terrenos.

Según informó el medio local Concordia Policiales , la Justicia busca esclarecer si existió una maniobra de trata o una tentativa de venta. Los menores fueron puestos bajo el cuidado de una abuela.

A raíz de la denuncia, la Policía realizó distintos allanamientos en domicilios vinculados a los sospechosos.

En uno de los procedimientos detuvieron a una mujer por posesión de drogas, señalada como la presunta “compradora” de los menores. Durante el operativo, además, secuestraron cocaína fraccionada y dinero en efectivo.

La principal hipótesis indica que la acusada buscaba obtener la custodia de los menores para acceder al beneficio de la prisión domiciliaria en otra causa en la que está siendo investigada.

La mujer había sido detenida en 2023 por ser líder de una banda de narcotráfico que operaba bajo modalidad de “delivery”.

Años anteriores también había sido investigada por usar un comedor comunitario como punto de venta de estupefacientes.

Fuentes relacionadas con el caso señalaron que los investigadores siguen recolectando pruebas para reconstruir la maniobra .

Entre los elementos bajo análisis hay conversaciones entre los implicados, posibles acuerdos económicos y la participación de terceros.

La investigación también busca determinar si hay antecedentes o hubo intentos previos de cometer. No descartan que puedan surgir nuevas imputaciones a medida que se profundice.

Fuente: TN