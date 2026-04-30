Una escuela argentina fue elegida entre las 50 mejores del mundo en un premio que entrega 1 millón de dólares

En Hurlingham, una escuela lleva años construyend o un refugio para niños en situación de vulnerabilidad , muchos de ellos sobrevivientes de abuso. Allí reciben acompañamiento psicológico y educativo gratuito, una tarea que ayudó a que sea ubicada entre las 50 finalistas del Global Schools Prize 2026 , un premio que reparte 1 millón de dólares.

Se trata del Instituto San José de Calasanz, que fue seleccionado como finalista del galardón internacional de la Fundación Varkey que distingue a las escuelas más innovadoras y de mayor impacto del planeta. Fue elegida entre casi 3.000 nominaciones y postulaciones de 113 países .

Fundado en 1990, el Instituto San José de Calasanz pasó de tener apenas 18 alumnos a convertirse en una comunidad educativa de 1.280 estudiantes . Desde los 3 años hasta la secundaria , sostiene un Programa de Cultura de Paz y Solidaridad que lo llevó a convertirse en sede de una Cátedra UNESCO en Educación para la Paz y a ser declarado “Embajada de Paz” en 2021.

Sin embargo, una de sus iniciativas más profundas ocurre fuera del aula tradicional. Se trata de Casa CEIEC, un espacio que brinda apoyo psicológico y educativo gratuito a 120 niños en situación de vulnerabilidad . Muchos de ellos son sobrevivientes de abuso. Desde su creación, ya tuvo más de 500 egresados.

Ese trabajo cotidiano, que combina contención emocional y acompañamiento pedagógico , es una de las razones que explican por qué la escuela fue destacada a nivel global. La propuesta no se limita a enseñar contenidos, sino a construir un entorno de reparación y cuidado para chicos atravesados por experiencias traumáticas.

Al mismo tiempo, los estudiantes del colegio participan de campañas contra la falta de vivienda, búsquedas de personas desaparecidas, acciones solidarias frente a desastres naturales -como el envío de 20 camiones para asistir a los afectados por las inundaciones de Luján en 2015-, jornadas de plantación de árboles y actividades de Model UN que realizan desde 1998.

La escuela tiene el respaldo de figuras como el juez Baltasar Garzón, el ex director general de la UNESCO Federico Mayor Zaragoza y Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo.

También sumó otros reconocimientos: desde premios de UNESCO hasta distinciones como “Emprendedor Solidario” en 2024 y el sello “Empresa Socialmente Comprometida” otorgado por la Provincia de Buenos Aires en 2025.

El Instituto San José de Calasanz compite en la categoría “Ciudadanía Global y Construcción de la Paz” del Global Schools Prize 2026.

Si logra avanzar, podría quedar entre las 10 ganadoras de su categoría, que recibirán 50.000 dólares cada una. Y, entre ellas, una escuela será elegida para quedarse con el gran premio final de 500.000 dólares para ampliar su impacto. La ganadora se anunciará en mayo, durante el Education World Forum, en Londres.

“Las escuelas en la Argentina y en la región representan el gran espacio de aprendizaje, y es allí donde casi todos nosotros ponemos nuestra esperanza y expectativas. Pero a veces le pedimos mucho a la escuela y la reconocemos poco. Este premio busca reconocer ese lugar de posibilidad y esperanza. Busca que como sociedad acompañemos un poco más aquellas expectativas de transformación”, dijo Agustín Porres, director regional de Fundación Varkey.

Fuente: Clarín