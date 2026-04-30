El barril de petróleo superó los US$125, el precio más alto desde el inicio de la guerra en Medio Oriente

HONG KONG.- Los precios del petróleo volvieron a dispararse este jueves en los mercados asiáticos y el barril de Brent marcó un nuevo récord por encima de los US$125 , el valor más alto desde el inicio de la guerra en Medio Oriente . La disparada se dio después de que Estados Unidos mencionara la posibilidad de un bloqueo prolongado del estrecho de Ormuz; luego el índice de referencia global bajó a unos US$115 por barril.

Alrededor de las 4.30 (GMT), el precio subió un 6,8% hasta los US$126 , un máximo histórico en cuatro años. El mismo índice bajó a unos 115 dólares por barril a las 10.16 (GMT). Además, West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense, avanzaba un 3%, hasta los US$110,09 , después de haber crecido casi un 7% este miércoles.

De esta manera, los precios se consolidaron a valores más altos ante la posibilidad de que tarde en llegar una solución para reabrir Ormuz, paso estratégico por el que suele transitar una quinta parte del crudo mundial y que se encuentra paralizado desde finales de febrero. Según indicó un alto funcionario de la Casa Blanca, el presidente Donald Trump mencionó ante líderes del sector petrolero una posible prolongación “durante varios meses” del cerco que Washington ha impuesto a los puertos iraníes .

“ El bloqueo es algo más efectivo que los bombardeos. Se están asfixiando ”, declaró además el mandatario estadounidense al portal de noticias Axios y elevó las tensiones. A su vez, marcó que la acción naval no va a terminar hasta conseguir un acuerdo con Teherán para abordar su programa nuclear.

Por su parte, este escenario inquieta a los inversionistas. El Brent llegó incluso a alcanzar durante la sesión del jueves los US$122,53 por barril, su nivel más alto desde mediados de 2022, cuando la invasión de Ucrania por parte del ejército ruso provocó una subida vertiginosa de los precios del petróleo y del gas.

“El contexto geopolítico no muestra signos de calma. Las capacidades de almacenamiento están saturadas (en el Golfo), las exportaciones son limitadas y el riesgo ya no se limita a la simple pérdida de suministro , sino que ahora abarca la caída duradera de la producción”, advirtió Stephen Innes, de SPI Asset Management.

Los mercados bursátiles asiáticos también tuvieron dificultades, con pérdidas destacables en Tokio (-1,2%) y Hong Kong (-1,2%), y ganancias leves en Shanghái, Singapur, Wellington o Taipéi.

Este martes, en tanto, el precio del petróleo había marcado una nueva suba y superó los US$110 por barril, luego de que, nuevamente, el acuerdo por la paz entre Estados Unidos e Irán sea puesto en duda. Según indicó CNN , el crudo Brent subió un 2,7% , hasta los US$111,2 por barril.

Asimismo, el lunes, después de un fin de semana en el que no hubo avances en las negociaciones, el petróleo volvió a subir en la apertura de los mercados, y subió un 2,75% hasta 108,23 dólares. Antes, el sábado, Trump canceló el viaje de su delegación a Pakistán para negociar con Irán. “Si quieren hablar, pueden venir o nos pueden llamar”, dijo el presidente.

Teherán había enviado a Estados Unidos una nueva propuesta para la reapertura del estrecho y terminar la guerra, y solo en una fecha posterior abordar la cuestión nuclear. Sin embargo, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio , dijo, en Fox News, que la oferta iraní no se ajustaba a las expectativas de Washington.

“El colapso de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, junto con reportes de que el presidente Trump rechazó la propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, está haciendo que el mercado pierda la esperanza de una rápida reanudación de los flujos de petróleo ”, señalaron en una nota de investigación los estrategas de ING Bank Warren Patterson y Ewa Manthey.

Fuente: La Nación