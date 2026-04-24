Una amiga de la estudiante que apareció muerta en Rosario apuntó contra el novio: “Tenía reacciones violentas”

“El novio se encerraba en el baño y se golpeaba”: la muerte de Sophia Civarelli en Rosario puso el foco en una relación atravesada por los celos, la manipulación y la violencia. Coty, una amiga cercana de la joven, aportó un testimonio que complica a Valentín Alcida, pareja de la víctima y principal sospechoso del femicidio.

“ Él era una persona posesiva con ella. Frente a los demás no se notaba, no estaba encima de ella todo el tiempo, pero en privado era distinto”, contó Coty en diálogo con TN .

La amiga relató que Sophia le confió situaciones preocupantes: “ Tenía episodios de celos y, cuando discutían, él se encerraba en el baño y se golpeaba . A fines de febrero me contó que tenía reacciones medias violentas, de golpear cosas, de golpearse a él. Planteaban cosas que no le gustaban y él empezaba a golpearse ”.

Coty aclaró que Sophia nunca le dijo que Valentín le hubiera levantado la mano, pero sí le preocupaban esas conductas autolesivas y los arranques de violencia.

La relación entre Sophia y Valentín, ambos de 22 años y estudiantes de psicología en la Universidad Nacional de Rosario (UNR) , había comenzado hace seis meses en una fiesta de la facultad. Pero, según Coty, el vínculo estuvo atravesado por mentiras y manipulación.

“A una de las primas le comentó que él le había dicho que estaba en el último año de psicología y en realidad estaba en el primero”, relató la amiga, y reveló que tras ese episodio ella quiso dejarlo: " Él le rogó una segunda oportunidad y ella se la dio ”.

“Me dijo que iba a esperar para ver si él podía empezar un psicólogo” , contó. Sin embargo, después de su cumpleaños, que había celebrado el lunes previo a su muerte, Sophia le aseguró que la relación estaba mejor y que él habría comenzado un tratamiento, algo que su entorno no pudo confirmar.

El último contacto entre ambas fue apenas horas antes del hecho. Según Coty, habían hablado el miércoles y al día siguiente intercambiaron mensajes para organizar un encuentro. “Me escribió a las 13.45, pero yo estaba en el médico y le contesté después. Me enteré -de su muerte- en el trabajo ”, agregó.

El 17 de abril, Sophia fue encontrada muerta en su departamento de 3 de Febrero al 2400, con una herida cortante en el cuello . Minutos después, Valentín se tiró desde el octavo piso de otro edificio , en 3 de Febrero al 1100. Aunque sobrevivió a la caída, murió poco después en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez.

La Policía encontró un cuchillo y una carta de Valentín en la que expresaba su intención de quitarse la vida por no haber logrado “salvar a su pareja”. Sin embargo, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) sostiene la hipótesis de que se trató de un femicidio seguido de suicidio, descartando la posibilidad de un doble suicidio.

Este viernes por la tarde, familiares, amigas y organizaciones feministas convocaron a una marcha en la plaza 25 de Mayo de Rosario para pedir justicia por Sophia. “La violencia también se construye desde el silencio, la desinformación y la negligencia institucional”, manifestaron en un flyer.

Fuente: TN