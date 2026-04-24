Juicio por el femicidio del country en Salta: la fuerte declaración de un amigo del acusado contra la víctima

La audiencia de este jueves en el juicio por el femicidio de Mercedes Kvedaras estuvo marcada por los testimonios de familiares y allegados del acusado José “Jota” Figueroa .

Todos declararon en calidad de testigos de la defensa y buscaron sostener la idea de que había una relación “normal” de la pareja, aunque en el camino expusieron frases y concepciones cargadas de estereotipos .

El primero en declarar fue Gustavo Juncosa, tío y padrino de confirmación de Figueroa. Contó que tenía un vínculo cercano con él y que conoció a Mercedes cuando se casaron.

Según su relato, la casa de la pareja era un punto de encuentro familiar , donde solían jugar partidas de cartas.

El testigo afirmó que no había señales de conflicto y que no supo de la separación previa de la pareja hasta después de los hechos.

Juncosa aseguró que veía “una relación normal”. Sin embargo, al describir a Mercedes, dejó entrever ciertos juicios de valor: dijo que “a veces se ponía roja” y que “lo trajinaba” a Figueroa.

También relató discusiones menores que tenía la pareja, como cuando ella se enojaba al perder al buraco y lo llamaba “abogaducho”.

El momento más significativo de su testimonio llegó al recordar una escena doméstica. Frente a la necesidad de cambiar a uno de los hijos, Mercedes le pidió a Figueroa que lo hiciera.

Según su relato, Juncosa intervino y le sugirió: “Hacelo vos, cambialo vos al pañal”. Esto, claro, convencido de que esas tareas correspondían a la mujer.

Ante la consulta de la fiscal María Luján Sodero , fue aún más explícito: se trataba de “cosas de mujeres”, justificadas —según él— por una supuesta mayor disponibilidad de tiempo al no trabajar.

La audiencia siguió con la declaración de Ramón Jerez, peón rural vinculado a la familia del acusado. Su testimonio reforzó la misma línea: definió a Figueroa como “bueno” y de “buen trato”, mientras que describió a Mercedes como “medio mandonita”.

Jerez recordó un episodio en el que Mercedes lo llamó para reclamarle por la rotura de un caño mientras ambos estaban a caballo.

Según su testimonio, ella lo “puteó” y le pidió que regresara, aunque después volvió a comunicarse para avisar que el problema ya estaba resuelto. La escena, presentada como anecdótica, volvió a ubicar el foco en el carácter de la víctima.

La tercera testigo fue Inés Alarcia , prima de Figueroa, quien declaró de manera remota desde Córdoba. A diferencia de los anteriores, su relato se mantuvo más neutral: aseguró que nunca presenció situaciones de maltrato ni episodios que llamaran su atención.

En este sentido, recordó encuentros familiares y celebraciones compartidas, como un Día del Padre en el que también festejaron el cumpleaños de Mercedes, sin detectar conflictos visibles.

El juicio por el femicidio de Mercedes Kvedaras continúa y cada testimonio aporta nuevas perspectivas sobre la convivencia, los vínculos y las tensiones que rodearon a la pareja.

Fuente: TN