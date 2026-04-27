Un policía de la Ciudad murió luego de que se le cayera encima un cartel de la autopista 25 de Mayo

Un oficial de la Policía de la Ciudad murió este lunes en el barrio porteño de Flores en un accidente provocado por la caída de un cartel de señalización en la Autopista 25 de Mayo.

El hecho se registró en la intersección de las calles Membrillar y Teniente Coronel Casimiro Recuero , justo donde se ubica una garita de la Comisaría Vecinal 7A donde la víctima trabajaba.

Fuentes policiales porteñas precisaron a LA NACION que un camión que circulaba por la Autopista 25 de Mayo impactó contra la estructura metálica, lo que generó su caída inmediata hacia la vía pública alcanzando al efectivo.

Según las primeras reconstrucciones, tras el choque, el conductor del camión no frenó y continuó avanzando, pero la policía porteña logró interceptarlo.

A principios de diciembre, un trágico accidente se produjo en el barrio porteño de Villa Devoto, donde un andamio de madera cayó e impactó sobre una joven que caminaba por la vereda. Como consecuencia del golpe, la víctima de 20 años falleció en el lugar, según confirmaron fuentes oficiales. Por el hecho ordenaron detener a dos trabajadores.

El hecho ocurrió cuando personal policial recibió un llamado al 911 que alertaba sobre una mujer desvanecida en la vía pública a quien se le habría caído en la cabeza un andamio de una obra en construcción, situada en Avenida Chivilcoy al 3600.

Tras ello, efectivos de la Policía de la Ciudad y del SAME se trasladaron al lugar y constataron el fallecimiento de la joven a raíz del impacto de la estructura de madera sobre su cabeza.

Según precisaron fuentes oficiales, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 33 intervino en la causa y ya labró actuaciones por homicidio culposo.

Como parte de las primeras diligencias del caso, desde la fiscalía imputaron al arquitecto encargado de la obra en construcción de la que se habría desprendido la estructura de madera. De acuerdo a lo informado, se trata de un hombre de 79 años.

Fuente: La Nación