Escándalo en Italia: indultan a Nicole Minetti, la mujer que organizaba fiestas de Berlusconi y está en pareja con un empresario poderoso de Punta del Este

ROMA.– Un escándalo sin precedente estalló este lunes en Italia a raíz de un indulto que le fue otorgado, al parecer en base a información falsa, a Nicole Minetti , ex higienista dental del expremier y magnate Silvio Berlusconi , exconsejera regional de Lombardía y organizadora de las denominadas fiestas “bunga-bunga” en las mansiones del Cavaliere , que murió en junio de 2023.

Minetti, actualmente novia del empresario multimillonario italiano Giuseppe Cipriani –nieto del cofundador del mítico Harry’s Bar en Venecia, que vive en Uruguay–, fue condenada por la justicia italiana en forma definitiva a un año y un mes por peculado y a dos años y diez meses por favorecer la prostitución en el marco del juicio “Ruby bis” (las llamadas cenas elegantes). Pero, en un hecho que trascendió hace unas semanas que causó mucho ruido, fue indultada por el presidente, Sergio Mattarella, por “motivos humanitarios” vinculados a su cuidado de un menor de edad en Uruguay que sufre precarias condiciones de salud .

En lo que cayó en el siempre candente escenario político local como una verdadera bomba, y después de una investigación del diario Il Fatto Quotidiano que sacó a la luz irregularidades , el Palacio del Quirinal, como se llama la oficina del presidente Mattarella, le envió este lunes una carta al ministro de Justicia de Giorgia Meloni , Carlo Nordio, para exigirle información ante las supuestas falsedades de los elementos aportados en el pedido de indulto de Minetti .

“En relación con el decreto por el que se concede el indulto a la señora Minetti, adoptado por el presidente de la República el 18 de febrero de 2026, a propuesta favorable del Ministro de Justicia, y con las consiguientes informaciones de prensa sobre la supuesta falsedad de la información presentada en la solicitud de indulto, por orden del presidente, le ruego que, por favor, obtenga con urgencia la información necesaria para verificar la veracidad de la información publicada por un órgano de prensa”, fue el comunicado que difundió presidencia, que aludió a la primicia de Il Fatto Quotidiano , sin mencionarlo.

Grazia a Nicole Minetti, Mattarella chiede chiarimenti a Nordio dopo gli scoop del Fatto: “Acquisire con urgenza informazioni” di @thomasmackinson https://t.co/u5VxuvqEOH

Desde el entorno de Mattarella explicaron que, por lo general, el presidente carece de los medios de investigación independientes necesarios para esclarecer los hechos que rodean un pedido de indulto y que suele basarse en la opinión (favorable) del fiscal general y del Ministerio de Justicia .

Lo cierto es que una impactante investigación de Il Fatto Quotidiano sacó a la luz una historia muy diferente a la que Minetti y sus abogados presentaron en su solicitud de clemencia. Tal como subrayó el Corriere della Sera , el punto central de la investigación periodística, realizada por Thomas Mackinson, se centra en el niño “gravemente enfermo” que Minetti adoptó con su pareja , Giuseppe Cipriani, empresario que está desarrollando la torre más cara de Punta del Este, entre otros proyectos en el Uruguay.

La solicitud de clemencia presentaba al hijo de la pareja como alguien sin vínculos afectivos, abandonado al nacer . Sin embargo, Il Fatto Quotidiano , tras consultar los registros judiciales de Maldonado, Uruguay, constató que los padres biológicos del niño están vivos y que Minetti y Cipriani presentaron una demanda para privar a los padres biológicos de la patria potestad .

Aunque hay más. Según la misma investigación, la adopción se habría producido en un contexto turbio , marcado por la pobreza , connotaciones sospechosas y posibles irregularidades .

El escenario es la chacra “Gin Tonic” en Punta del Este, Uruguay , donde Minetti supuestamente continuó viviendo una vida muy similar a la de las fiestas “elegantes” del turbulento período en el que se vio involucrada debido al resonado escándalo por la menor, Ruby Robacorazones, que golpeó a Berlusconi hace más de una década .

La joven marroquí, en verdad llamada Karima El Mahroug, declaró en un proceso sobre su caso haber visto a Minetti, ex higienista dental de Berlusconi, luego elegida consejera de la región de Lombardía, disfrazada de monja y bailando en forma muy sexy en una de las fiestas en su mansión de las afueras de Milán.

El título de Il Fatto del 25 de abril pasado rezaba: “Fiestas y prostitutas”. Y su bajada agregaba más información: “Prohibido el uso de celulares en la chacra. Un esquema de corrupción que alimenta el comercio sexual está ahora en la mira del gobierno uruguayo ”.

En un panorama de lo más intrincado, Il Fatto también recordó que en el mismo período de mediados de febrero de 2026 en que se firmó el indulto en Roma, la verdadera madre biológica del niño (María de los Ángeles González Colinet, de 29 años) desapareció en Uruguay, lo que llevó a la policía local a emitir una orden de búsqueda. Este misterio se entrelaza con la muerte de quien había defendido a la familia biológica, Mercedes Nieto, que fue hallada muerta calcinada en su casa junto a su esposo en 2024 : un caso que ahora se investiga como un doble homicidio.

El mismo diario recalcó, por otro lado, que para demostrar el supuesto arrepentimiento de Minetti, sus abogados avalaron la integridad de su pareja, Cipriani , a quien describieron como un mecenas “alejado de contextos depravados” .

Sin embargo, documentos estadounidenses (los archivos Epstein) consultados por Il Fatto revelan que el empresario estaba siendo financiado (con intereses usurarios) por el pedófilo convicto Jeffrey Epstein .

Testimonios directos de Uruguay también dijeron que en la misma chacra donde la pareja recibía a niños de un orfanato frente a las cámaras, operaba una implacable red de prostitutas de lujo y menores , dirigida por la propia Minetti, que, por lo tanto, no había “cambiado de vida”.

Mientras que el Ministerio de Justicia hizo saber que puso en marcha las investigaciones solicitadas por el Quirinal en relación con todo lo anterior y que podría esperarse un posible resultado preliminar en las próximas 24 horas, el tema rápidamente degeneró en un escándalo político para el gobierno de derecha de Giorgia Meloni .

“Lo que está surgiendo en relación al caso del indulto de Nicole Minetti es sumamente grave e inquietante ”, dijo el diputado Angelo Bonelli, de Alianza Verdes e Izquierda, que exigió explicaciones al ministro de Justicia, Carlo Nordio, tras subrayar que “el presidente de la República actuó basándose en los documentos presentados” por su cartera.

“Si surgen dudas sobre la veracidad o la exhaustividad de dichos elementos, es necesario establecer responsabilidades y las medidas adoptadas durante la investigación. El indulto es un acto sumamente delicado que no puede basarse en ambigüedades. El país tiene derecho a la verdad ”, clamó.

El Partido Democrático (PD), el principal de la oposición de centroizquierda, fue más allá y, directamente, le pidió a Meloni la cabeza del ministro de Justicia.

“ ¿Qué está esperando Giorgia Meloni para pedirle al ministro Carlo Nordio que dé un paso al costado? No hay más tiempo que perder: que se queda al frente del Ministerio de Justicia está resultando sumamente dañino y el ministerio aparece sin guía y control”, disparó la diputada Debora Serracchiani, responsable de Justicia del PD, según ANSA.

“ El indulto es una medida extremadamente delicada que no puede manejarse con investigaciones inadecuadas o superficiales . El caso Minetti representa un hecho sin precedentes, con un análisis adicional solicitado por el Quirinal, que apunta a un nivel de superficialidad y negligencia en el ministerio de Justicia nunca antes visto. A menos que surjan nuevos elementos, que deberán esclarecerse por completo”, advirtió. “Si cierta información presentada al Quirinal resultara ser falsa, nos encontraríamos ante una clara muestra de superficialidad en la gestión de un procedimiento de suma importancia constitucional. Esta actitud equivaldría a una traición a la relación institucional de confianza con el Quirinal por parte del ministro Nordio , quien representa la máxima autoridad de nuestra República y el garante de la Constitución. Sería algo inaudito. Pero el mero hecho de que estemos debatiendo esto es sumamente grave: Meloni no puede ignorarlo . Las responsabilidades políticas son claras, y no se trata de una cuestión técnica, sino de una cuestión institucional y política de suma importancia. No hay tiempo que perder: Nordio debe renunciar ”, concluyó, sin ocultar su indignación.

Fuente: La Nación