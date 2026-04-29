Un policía creyó que le querían robar y les vació el cargador: mató a la mujer que manejaba la moto e hirió a su acompañante

" ¡La mató, la mató!" , grita el hombre mientras corre herido de bala. La escena, captada por una cámara de seguridad, es estremecedora. Ocurrió a última hora del martes en la localidad de Gregorio de Laferrere , partido de La Matanza , donde un inspector de la Policía de la Ciudad , de 48 años, creyó que una pareja en moto le quería robar y arrancó a los tiros. Fueron 17 balazos, todos los que lleva su pistola 9 milímetros.

Héctor Mariano Camejo (48), numerario de la División Patrulla Acceso Sur, quedó imputado por "homicidio agravado por el uso de arma ". El fiscal Adrián Arribas, de la Unidad Temática de Homicidios de La Matanza, lo indagará y resolverá si le pide al juzgado que siga detenido.

Un detalle avala su versión de que le querían robar. El hombre que iba como acompañante en la moto Honda 110, sin patente , se agacha sobre la calle y arroja una réplica de arma sobre el techo de una casa del barrio, que un vecino luego se la entregó a los investigadores.

Lo llamativo es la cantidad de disparos que hizo el policía, que vació el cargador de su pistola Pietro Beretta PX4, que lleva 17 balas.

En su declaración espontánea en una comisaría, Camejo aseguró que se encontraba en las calles Da Vinci y Montgolfier, cerca de las 23.30, cuando vio a dos personas en una moto, que para él eran hombres, y el de atrás quiso bajar y exhibir un arma , por lo que él empezó a dispararles.

En la filmación se observa cuando la mujer se cae de la moto que conducía y corre unos metros por la vereda, con dificultad, mientras se queja del dolor, hasta que cae desplomada.

Tenía al menos un disparo en la zona intercostal y la trasladaron de inmediato al Hospital Favaloro, donde ingresó fallecida. Hasta media mañana no había sido identificada.

El hombre que la acompañaba resultó herido. En las imágenes grita mientras corre: " ¡Ayuda por favor! ¡Vení amiga. La mató. La mató, amiga! ".

En la escena del hecho se incautaron 10 vainas servidas calibre 9 milímetros y tres proyectiles enteros. Además, una réplica de arma y una gorra de color negro.

El cuerpo de la mujer fue trasladado a la morgue judicial de Lomas de Zamora y ahora deberá resolver la Justicia si el policía se excedió en su legítima defensa, algo más que probable debido a la cantidad de disparos que realizó.

Editor jefe de la sección Policiales

Fuente: Clarín