Matías Morla va a juicio por la cesión de los derechos de la marca de Diego Maradona: que delito le imputan

Matías Morla, último abogado y representante de Diego Armando Maradona (60) , irá a juicio como imputado del delito de defraudación por administración fraudulenta cometido en la cesión que hizo de la marca que lleva el nombre "Diez".

La medida también alcanzó a Rita y Claudia Maradona, dos de las hermanas del ex capitán de la Selección Argentina; Maximiliano Pomargo, cuñado de Morla y asistente del Diego; la escribana Sandra Iampolsky; y Sergio Garmendia, quien fue designado como administrador de la marca.

La decisión del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 43, a cargo de María Rita Acosta, se conoció en el mismo momento que Rita Maradona declaró como testigo en el juicio por la muerte de su hermano , que tramita en la justicia de San Isidro.

En el fallo, al que tuvo acceso Clarín , los jueces atribuyeron a los imputados “el haber defraudado los intereses de los herederos legítimos de Diego Armando Maradona, al realizar las maniobras que se detallan a continuación vinculadas al manejo, disposición y activos de la sociedad "Sattvica S.A" en acuerdo premeditado y división de roles y funciones”.

“En definitiva, se ha denunciado que se mantiene una explotación ilegítima y fraudulentamente obtenida de bienes de los que las querellantes serían actualmente titulares por derecho hereditario, mediando incluso intimaciones del administrador judicial designado por el tribunal del proceso sucesorio”, indicó la jueza.

El proceso penal comenzó con una denuncia de los herederos del "Diez" hacia Morla, a quien acusaron de valerse de la marca Maradona a través de presuntos poderes falsificados que el ex futbolista puso a nombre del abogado.

Según la requisitoria, fueron 21 marcas cedidas por Maradona, entre ellas “Maradona”, “Diego Maradona”, “Diego Armando Maradona”, “Diegol”, “La mano de dios”, “El diez” y “El diego”, tal como acordó el 20 de marzo de 2020. En total posee más de 105 registros en el país y 120 en el exterior.

Luego de ser sobreseídos en dos oportunidades y dictada una falta de mérito, el Juzgado elevó a juicio la causa vinculada a la acción de Morla, Pomargo y Garmendia en cederle el 100% de los derechos a las hermanas de Maradona, Rita y Claudia.

Para ellos le cabe la imputación como coautores del delito de defraudación por administración fraudulenta.

A las hermanas del “Diez” y la escribana Iampolsky se las imputó como partícipes necesarias al considerar que tanto Rita como Claudia aceptaron la cesión de las marcas, lo que provocó percibiendo dividendos cuyos activos deberían pertenecer a los herederos legítimos.

A la escribana, en tanto, se la acusa de brindar asistencia en la confección y firmado de estos derechos.

Mientras que a las hermanas Maradona se les imputa haber aceptado esta cesión a sabiendas de su carácter simulado, percibiendo dividendos de una sociedad cuyos activos deberían pertenecer a los herederos legítimos.

La particularidad de este pedido de elevación a juicio es que no cuenta con una acusación pública, es decir, que el fiscal consideró que no existe delito por lo que el Juzgado sentenció el fallo con el pedido de las querellas.

“Si bien discrepo con ese nuevo enfoque de los hechos (que nunca acompañé) por los que se han dictado los procesamientos del caso, debo reiterar que las querellas aún se encuentran facultadas a continuar litigando en forma autónoma como lo han venido haciendo conforme a la ley, y no obstante que esta Fiscalía no haya adherido a la novedosa pretensión punitiva”, expresó el fiscal Donoso Castex en su argumentación.

Las querellas que impulsaron la elevación a juicio son las integradas por Alfredo Huber y Diego Mayor, en representación de Dalma y Gianinna; Félix Linfante y Marcelo D’Angelo, por Jana, y Luis Rey y Luis Casanova, por Diego Jr.

Tras la muerte de Maradona, el 25 de noviembre de 2020, la Justicia intimó en febrero del año siguiente a los titulares de la firma, que se ocupaban del manejo, cuidado y custodia de las marcas, a ceder y transferir de manera inmediata la marca a los herederos.

En septiembre de 2022, Morla dejó de ser el presidente de Sattiva S.A. y poco tiempo después Garmendia también renunció al cargo de director suplente. Entre agosto y septiembre de 2023 la totalidad de las acciones de la marca fue transferida a las hermanas Rita y Claudia Maradona.

A su vez, la abogada Laura Gabriela Marcovecchio y Christian Walter Ferreyra también habían sido denunciados, pero ambos fueron sobreseídos por la Cámara en una resolución de octubre de 2024.

En paralelo, en una causa civil se determinó que Morla y sus socios debían "cesar en el uso por sí o a través de terceros de la imagen, voz, nombre y seudónimos de quien fuera en vida Diego Armando Maradona” según la Ley 22.362, de marcas y designaciones.

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín