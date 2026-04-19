Un jubilado intentó separar a tres perros que se peleaban, pero lo mordieron y murió desangrado

Un jubilado de 65 años que intentó intervenir en una pelea entre tres perros de su familia fue atacado por uno de los animales y murió desangrado luego de que una mordida le seccionase la arteria femoral. Ocurrió en la ciudad de Puerto Madryn , en la provincia de Chubut.

La secuencia tuvo lugar el viernes pasadas las 19, en una casa de la calle Thomas Espora. Según indicaron medios locales, los animales involucrados serían dos perros pitbull y un bull terrier . Los tres pertenecían a la familia del hombre que murió.

Todo inició cuando los pitbulls comenzaron a atacarse entre sí. En ese momento, dos jóvenes de la familia, que serían los hijos del fallecido, intentaron separarlos, aunque no lo lograron. Fue en ese momento que el jubilado decidió intervenir pero, mientras lo hacía, recibió una mordida fatal del tercer animal .

Según se indicó, el bull terrier lo alcanzó en una pierna y le seccionó la arteria femoral .

Según indicó el portal El Chubut , el hombre logró entrar a su domicilio, pero debido a la gran pérdida de de sangre, se descompensó y murió poco después , antes de que llegasen los servicios de emergencia.

El caso quedó en manos de la fiscal Ivana Berazategui, quien continúa investigando el caso para esclarecer la muerte del jubilado.

En el lugar del incidente se presentó personal policial y de criminalística, quienes tomaron testimonios y realizaron las pericias correspondientes.

Fuente: Clarín