Alarma en La Pampa: un alumno amenazó con “matar a tiros” a los docentes de su escuela y le encontraron un arsenal en su casa

Una nueva amenaza de tiroteo alertó a las autoridades de un colegio de Rancul , localidad de La Pampa , cuando un joven de 13 años "bromeó" con "matar a tiros" a docentes y directivos de la escuela este viernes. La situación se da en medio de una oleada de casos que preocupan al país con avisos en carteles y paredes sobre posibles ataques.

Este viernes, la asesora pedagógica de un establecimiento educativo de La Pampa tuvo que denunciar una amenaza durante la jornada escolar, cuando un joven expresó su deseo de realizar un tiroteo, mencionando algunos docentes específicos como objetivos posibles, según informó el medio local Infotec .

El joven intentó retractarse y excusarse diciendo que se trataba de un "chiste"; sin embargo, las autoridades consideraron que la gravedad de las declaraciones implicaban la necesidad de activar los protocolos de seguridad correspondientes, especialmente en un contexto donde colegios de todo el país han recibido amenazas de ataques.

Una vez que se activaron los protocolos, la Oficina Penal Juvenil, a cargo de Emilia Buffone, indicó al personal de la Comisaría Departamental de Rancul, liderado por el subcomisario Gustavo Tévez, que realice un registro en los domicilios de los padres del menor.

Los medios locales describen los resultados del procedimiento como "alarmantes". Según se informó, en uno de los inmuebles se incautaron dispositivos electrónicos para peritar mientras que en la segunda vivienda la policía halló un arsenal.

Se secuestraron armas de fuego , entre ellas carabinas, una escopeta y una pistola calibre .380 . Además, se incautó una cantidad significativa de municiones de distintos calibres, documentación de armamento y equipos de tecnología avanzada, como visores nocturnos e infrarrojos.

Ayer por la noche, el fiscal Guillermo Komarofky, a cargo de la investigación por las amenazas, brindó detalles sobre el avance de esta causa, así como otras que surgieron en otras localidades de la provincia, como en escuelas de 25 de Mayo, General Acha, General Pico y Santa Rosa.

El funcionario judicial explicó que se logró identificar a los responsables en algunas de las instituciones. “Se pudo determinar que las personas son todas personas menores de edad , menores de 16 años, por lo tanto totalmente inimputables”, detalló Komarofky.

Además, el fiscal señaló que el accionar parece responder a una peligrosa tendencia digital: “Todo apunta a un patrón viral, de seguir esas cadenas a través de las redes sociales y esos retos virales”. Y agregó que, salvo en el caso de Rancul, el resto de las denuncias correspondieron a leyendas escritas en baños de mujeres.

Respecto del caso de Rancul, el fiscal ratificó que “en la casa del padre, que en principio se dedicaría a la caza de acuerdo a la información policial, se encontraron armas largas y armas cortas de distinto calibre, como así también gran cantidad de municiones”.

Debido a que el propietario del lugar no contaba con ningún tipo de documentación que avalara la tenencia de ese armamento, la Justicia pampeana inició una causa penal paralela . “Se inició una causa por tenencia de armas de fuego sin la debida autorización legal, imputando al progenitor”, concluyó Komarofky.

A través de la Fiscalía de Estado, el gobierno de La Pampa solicitó constituirse como parte querellante en las causas penales abiertas por amenazas de tiroteos y mensajes intimidatorios en escuelas.

La presentación fue impulsada por el fiscal de Estado subrogante Araldo Eleno, por instrucción del gobernador Sergio Ziliotto. Según explicaron, el objetivo es colaborar en las investigaciones, reforzar acciones preventivas y asegurar consecuencias institucionales y judiciales frente a este tipo de conductas.

Fuente: Clarín