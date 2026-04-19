Un estudio científico reveló la importancia del azúcar para crear recuerdos

Un grupo de investigadores del Laboratorio de Plasticidad Cerebral de París , dependiente del Centro Nacional de la Investigación Científica (CNRS) , confirmó que el azúcar cumple un rol fundamental para la memoria .

El hallazgo se dio a conocer a través de experimentos con moscas de la fruta (Drosophila melanogaster) y abre una nueva puerta para entender cómo el hambre y los recuerdos están mucho más conectados de lo que se pensaba.

El equipo liderado por Thomas Preat y Pierre-Yves Plaçais se enfocó en el proceso de “aprendizaje aversivo” .

Durante el experimento, las moscas eran expuestas al olor de la fructosa y al mismo tiempo, recibían pequeñas descargas eléctricas .

De esta manera, los científicos observaron cómo las moscas aprendían a asociar ese aroma con una experiencia negativa .

La clave estuvo en un grupo específico de neuronas cerebrales sensoriales, llamadas Gr43a . Estas neuronas, según detallaron, no solo se activaban cuando las moscas recibían una recompensa de azúcar, sino también durante el aprendizaje negativo .

Las neuronas Gr43a solo responden al azúcar cuando el animal está hambriento. Sin embargo, después del entrenamiento, estas neuronas se comportaban como si la mosca siguiera en ayunas , incluso si ya había comido.

De esta manera, el consumo de azúcar después del aprendizaje funcionaba como una señal para consolidar la memoria .

El equipo comprobó que la memoria solo se fijaba si las neuronas Gr43a estaban activas cuando el animal comenzaba a comer tras el entrenamiento. Si la alimentación posterior era solo a base de grasas, el efecto desaparecía: la glucosa era imprescindible para que el recuerdo quedara grabado .

El estudio demostró que las neuronas que procesan los alimentos también están involucradas en la memoria. Sin embargo, los científicos aclararon que, por ahora, los resultados solo aplican a las moscas de la fruta . El próximo desafío será investigar si este circuito se repite en cerebros más complejos, como los de los mamíferos.

Fuente: TN