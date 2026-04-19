Sigmund Freud, psicoanalista: “Nunca estamos tan indefensos contra el sufrimiento como cuando nos enamoramos”

La frase de Sigmund Freud sigue presente en la psicología contemporánea y en debates sobre vínculos afectivos y relaciones de pareja: “ Nunca estamos tan indefensos contra el sufrimiento como cuando amamos ”. El médico austríaco la expresó en sus reflexiones sobre la vida emocional, pero su mensaje parece hecho a medida para los tiempos actuales, donde los lazos afectivos, la vulnerabilidad y el miedo a sufrir ocupan un lugar central.

Para Freud, amar no se limita solo al sentimiento romántico. Es, sobre todo, una experiencia psíquica profunda. En sus textos, el autor sostiene que cuando una persona ama deposita parte de su mundo emocional en otro ser humano . Esa entrega, según él, abre la posibilidad de placer y conexión, pero también de dolor, pérdida e incertidumbre.

Lejos de ver el amor solo como felicidad, Freud lo describe como una experiencia de exposición emocional. Para el psicoanálisis clásico, amar implica depender afectivamente de alguien, esperar reciprocidad y quedar sensibles frente al rechazo o la ausencia. Cuando existe apego, también aparece la posibilidad del sufrimiento.

El mensaje es claro: cuanto más importante es una persona para nosotros, mayor puede ser el impacto emocional que genera. En ese vínculo, también se activan expectativas, deseos profundos y temores que muchas veces permanecen ocultos.

El texto de Freud también apunta a una observación psicológica: las relaciones amorosas suelen movilizar aspectos muy profundos de la personalidad. Por eso, insiste en que amar conecta a las personas con necesidades emocionales básicas, como el deseo de pertenecer, ser valorado y sentirse acompañado.

En sus obras sobre la vida psíquica, el autor recopiló ideas que, aunque nacieron a comienzos del siglo XX, siguen vigentes. Su impacto hoy se explica porque ofrecen una mirada poderosa: detrás de muchas experiencias amorosas aparecen emociones intensas relacionadas con la historia personal de cada individuo.

Según Sigmund Freud, el sufrimiento amoroso puede aparecer cuando el vínculo se rompe, cuando no existe reciprocidad o cuando la persona siente amenazada la relación. El autor sostenía que, al amar, una parte importante del equilibrio emocional queda ligada al otro.

En su teoría, estas experiencias afectan el mundo interno y pueden manifestarse en forma de angustia, tristeza, celos o inseguridad. Por eso, Freud consideraba que el amor no solo era una de las mayores fuentes de felicidad humana, sino también una de las principales causas de dolor emocional.

Fuente: TN