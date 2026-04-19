Vuelve la lluvia y el frío a Buenos Aires: cómo estará el tiempo esta semana, según el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó su pronóstico completo del tiempo para esta semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ) y anunció que se esperan algunas probabilidades de lluvias y un fuerte descenso de la temperatura en los próximos días.

Según indicaron, este lunes 20 de abril volvería la inestabilidad a la ciudad y alrededores . Durante la madrugada hay un 10% de probabilidades de precipitaciones con vientos de hasta 31 km/h del este, mientras que para la mañana ya habrá entre 10 y 40% probabilidades de lluvias aisladas con una temperatura que rondará los 19 grados. En la tarde y la noche se mantiene la misma probabilidad con una temperatura de 23 y 20 grados respectivamente.

A su vez, para el miércoles por la mañana se registrará un fuerte descenso de la temperatura con una mínima de 12 grados y una máxima que llegaría a los 20.

Fuente: TN