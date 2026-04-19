Un jubilado intentó separar a sus perros durante una pelea, uno lo mordió y murió desangrado

Un hombre de 65 años murió desangrado en Chubut luego de ser atacado por uno de sus perros cuando intentaba separarlos de una pelea.

El trágico episodio ocurrió en el patio de una casa ubicada en la calle Thomas Espora, en la ciudad de Puerto Madryn.

Según indicaron medios locales, los animales involucrados serían dos perros pitbull y un bull terrier . Los tres pertenecían a la familia de la víctima.

Todo habría comenzado cuando los pitbulls comenzaron a atacarse entre sí. Ante esa situación, dos jóvenes de la familia, que serían los hijos del jubilado, intentaron separarlos , pero no lo lograron .

Fue en ese momento que el hombre decidió intervenir. Sin embargo, cuando se acercó, recibió una mordida fatal del tercer perro. El bull terrier lo alcanzó en una pierna y le perforó la arteria femoral, una de las principales vías de circulación sanguínea del cuerpo, lo que generó un sangrado imposible de controlar sin asistencia inmediata.

De acuerdo a lo que informó el portal El Chubut , el hombre logró entrar a su domicilio, pero debido a la gran pérdida de sangre, se descompensó y murió a los pocos minutos , antes de que llegaran los servicios de emergencia.

El caso quedó en manos de la fiscal Ivana Berazategui, quien continúa investigando el caso para esclarecer la muerte del jubilado.

En el lugar del incidente se presentó personal policial y de criminalística, quienes tomaron testimonios y llevaron adelante las pericias correspondientes.

Semanas atrás, una nena de seis años fue atacada por un perro de raza pitbull dentro de una vivienda de Empalme Graneros, en Rosario, y debió ser hospitalizada.

La víctima estaba jugando en la casa de una amiga . Según la investigación, en el lugar se encontraba un pitbull, propiedad de los dueños de la casa, que se abalanzó sobre la niña y comenzó a morderla .

Si bien los padres de su amiga lograron intervernir y controlar al animal, la nena sufrió múltiples mordeduras, especialmente en la cabeza y en la pierna .

Fuente: TN