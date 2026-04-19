Un detenido y pericias clave: cómo avanza la investigación por el crimen de una arquitecta trans en Córdoba

A cinco días del crimen que conmocionó al barrio Alberdi, en la ciudad de Córdoba, la investigación de la muerte de Vica Monteros , la arquitecta trans de 44 años que fue asesinada a puñaladas, suma pruebas y medidas judiciales.

Hasta ahora, hay un detenido, Maximiliano Sallito , de 27 años, que quedó imputado por homicidio calificado por alevosía y ensañamiento . El sospechoso fue localizado el miércoles, tres días después del ataque.

En paralelo, el fiscal Guillermo González ordenó la realización de pericias psiquiátricas al acusado, mientras continúa el análisis de su entorno y perfil. Por el momento, no trascendió la motivación detrás del crimen.

Todo comenzó este lunes con un incendio en una propiedad ubicada en la calle Mendoza al 300. Los vecinos alertaron lo que sucedía y contactaron a las autoridades. Al entrar, encontraron el cuerpo boca abajo con múltiples puñaladas .

La principal hipótesis es que Monteros fue asesinada por una persona conocida a la que había dejado entrar a la casa. Según las primeras reconstrucciones, el atacante la habría apuñalado en varias oportunidades y luego, para ocultar el hecho, habría intentado iniciar un incendio para generar una explosión, ya que se encontraron las llaves de gas abiertas.

La causa avanzó con el análisis de las cámaras de seguridad de la zona, la recolección de testimonios y el resultado de la autopsia. Con esos elementos, los agentes realizaron distintos allanamientos y lograron detener al principal sospechoso , que fue trasladado a la cárcel de Bouwer.

Vica Monteros había nacido en Tucumán, pero vivía en Córdoba, provincia a la que se mudó para desarrollar su carrera profesional como arquitecta. Además, participaba en espacios de la comunidad LGBTIQ+, y llegó a fundar el primer equipo cordobés de fútbol gay “Fuma Espuma” .

Voceros de ese club manifestaron que pudo haberse tratado de un crimen de odio: “Justicia por nuestrx amigx Vica, fundadora de Fuma Espuma. Basta de crímenes de odio contra nuestra comunidad”.

Fuente: TN