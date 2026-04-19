“Mató a mi hija y se fue a jugar a la pelota”: empieza el juicio al acusado del crimen en un hotel de Budge

Andrea llora cuando habla de su hija, Malena Concha Soto , que tenía 25 años cuando fue asesinada por su novio en un hotel alojamiento. En su casa de Villa Fiorito, mientras cocina para darles de comer a sus otros dos hijos antes de llevarlos a la escuela, recibe al equipo de TN y pone en palabras el calvario que vive.

Para llegar al patio donde se hizo la entrevista, hay que atravesar la habitación en la que dormía Malena. En una de las paredes, hay fotos junto a su hija, Ema, que hoy tiene 5 años. Ya en el patio, Andrea se sienta en una silla, respira hondo y, lista para hablar, reconstruye —con precisión y dolor— lo que pasó ese día.

“Si sabía a dónde se iba, no la dejaba salir de la casa” , dice, y recuerda a la perfección lo ocurrido el 20 de enero de 2025. “Me dijo: ‘Mamá , voy a salir, ahora vengo’ . Se fue a las dos de la tarde y no apareció más”, cuenta.

La víctima y el acusado se conocían desde hacía cinco años y estaban en pareja desde hacía uno, pero dos semanas antes del crimen se habían separado. “Ella decidió no estar más con él, pero nunca nos contó por qué” , explica.

A partir de esa ruptura, el comportamiento del acusado se volvió insistente. “ La espiaba, la seguía, le gritaba ‘dale, Malena’ cuando salía. Vivía del otro lado, en Fiorito, pero venía igual”, relata.

El día del crimen, la joven se encontró con Enzo y se dirigieron al hotel “Satélite”, ubicado sobre la calle Cosquín al 1800. Las horas pasaron sin noticias y la preocupación creció: “Ella siempre subía estados, sacaba fotos. Siete horas sin saber nada era raro ”.

Esa noche, junto a su marido, comenzaron a buscarla. Llamaron a amigos, familiares y recorrieron lugares que frecuentaba, sin éxito. A través de la ubicación del celular, supieron que el teléfono se encontraba en Guernica y estaban por dirigirse hacia allí, cuando antes de salir ocurrió lo peor.

“Se acerca una mujer a la puerta de casa y me pregunta si soy la mamá de Malena. Me describe cómo estaba vestida y me dice: ‘Está muerta’. Así, de una ”, cuenta, y suma: “No lo podía creer. Me enloquecí”.

Horas antes, su hija había sido encontrada degollada en la habitación 17 del hotel. De acuerdo a la investigación, estaba con Enzo, quien la habría atacado con un arma blanca y le provocó múltiples heridas en el cuello que le causaron la muerte.

Fueron las empleadas del lugar las que la encontraron en el baño y avisaron al 911. Mientras tanto, el acusado intentaba escapar: primero quiso retirarse como si nada y, cuando lo enfrentaron, terminó huyendo saltando un portón.

Según reconstruye Andrea, después del crimen el acusado fue a jugar al fútbol: “Jugó dos partidos en Villa Fiorito. Un pibe lo vio todo rasguñado y él dijo que se había chocado con un tejido, pero en la cancha no hay ninguno” . Además, cuenta que el joven negó haber visto a Malena ese día, incluso ante amigos en común.

Aunque la mujer dice no haber presenciado agresiones físicas durante la relación, sí describe una conducta persistente y violenta. “Venía de noche, golpeaba la persiana, llegó a romper los vidrios. Mi marido ya no lo quería en casa porque asustaba a mi nieta”, recuerda.

En ese sentido, sostiene que, tras el crimen, se enteró de que su hija había sido amenazada. “Le dijo que le iba a hacer daño a la nena y a mi marido. Eso me lo contaron después” , dice.

Ema, la hija de Malena, tenía cinco años en el momento del crimen y es consciente de lo ocurrido. “Sabe todo. Pregunta por su mamá” , describe su abuela. “A mí me sacaron dos hijas: a Malena y a mi nieta”, agrega. La nena actualmente vive con su padre y la familia materna la ve solo los fines de semana.

Ema es fruto de una relación anterior de Malena. Según cuenta Andrea, el hombre no se había hecho cargo de ella y recién apareció después del crimen, lo que explica el reclamo de la familia materna por el vínculo actual.

El acusado, según cuenta Andrea, fue detenido en la casa de otra pareja, que estaba embarazada de cuatro meses. “Ya estaba haciendo su vida con otra mujer”, explica Andrea.

El juicio iba a comenzar el 26 de marzo de 2026, pero se demoró porque no se pudo hacer una pericia psicológica. Debido a esto, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de Lomas de Zamora lo postergó para este jueves 23 de abril a las 8:00. Chamorro está imputado por “homicidio agravado por el vínculo”.

A días del comienzo del debate oral, el reclamo es claro: “No duermo pensando en esto. Hoy en día la justicia no es justicia, pero yo quiero justicia para mi hija. Quiero que le den perpetua, que no salga más. Una persona así no cambia. Puede volver a hacer lo mismo. Por eso tiene que pagar por lo que hizo”.

Fuente: TN