Un adolescente sin licencia chocó con una mujer y su padre lo encubrió: dijo que él estaba al volante

Un adolescente sin licencia colisionó contra el auto de una mujer en la localidad de Gonnet, en La Plata. Pero, tras el fuerte choque, el padre del joven quiso encubrirlo y cuando llegó al lugar declaró que él estaba al volante al momento del accidente. Y se desató un escándalo entre los vecinos. De milagro no hubo víctimas fatales.

El siniestro tuvo lugar en el cruce de las calles 26 y 495, este martes por la tarde, cuando una Peugeot Partner y un Chevrolet colisionaron violentamente, según publicó el sitio 0221.

Tanto, que uno de los vehículos terminó en una zanja, lejos de la calle. Sin embargo, no se reportaron heridos de gravedad.

El sitio platense confirmó que el utilitario era conducido por una mujer de 70 años, mientras que en el Chevrolet iban el conductor de 16 años y dos menores de edad .

El impacto hizo que varios vecinos de la zona acudieran a ayudar. Pero la indignación se generalizó cuando llegó el padre del menor al lugar, y acordó con la mujer de "arreglar" sobre asumir la responsabilidad del choque y así permitir que el seguro cubra los daños. Se hizo pasar como quien conducía el vehículo.

Pero, cuando llegó la Policía varios de los vecinos se ofrecieron para testificar y denunciaron que el adolescente fue quien estaba al volante cuando se produjo el siniestro vial.

Sin embargo, como las partes ya habían acordado , los agentes desistieron de intervenir. Esto ocasionó la bronca de los vecinos, ya que en el lugar no se labraron infracciones. Ni tampoco se secuestraron los vehículos que chocaron.

Debido a que el caso trascendió en las redes sociales con la bronca de los testigos, ahora podría avanzar judicialmente con la intervención de las autoridades, quienes a fin de cuentas deberán determinar las responsabilidades y eventuales sanciones.

Tanto por la conducción ilegal como por la presunta maniobra fraudulenta posterior a la colisión.

Fuente: Clarín