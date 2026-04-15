Padres contra padres por los paros en un colegio estatal: pasacalles, abrazo simbólico y un recurso de amparo para que vuelvan las clases

La reiteración de medidas de fuerza en establecimientos universitarios provocó una tensa pelea entre padres que están a favor y quienes rechazan los paros . Esta nueva edición de enfrentamientos derivada de decisiones gremiales ocurre en la escuela graduada “Joaquín V. González” de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

“Basta de Paros” , se lee en pasacalles que se instalaron cerca de la sede educativa, en 50 y 117. Y quienes colgaron las consignas llevarán su planteo a la Justicia. Tienen redactado un recurso de un amparo para exigir que se cumpla el derecho constitucional a aprender.

Enfrente, otro sector, que se identifica como “Anexa, semillero de la UNLP” rechaza los cuestionamientos, apoya el reclamo docente y considera a las medidas de fuerza como “una herramienta legítima frente a la falta de respuestas”, de las autoridades nacionales.

La controversia se instaló en una institución conocida en el ámbito educativo de la capital bonaerense como “La Anexa”. Ofrece enseñanza de jardín de infantes y de primaria para casi 900 alumnos. Y en los últimos días quedó en medio de una disputa que arrancó hace unos días y ahora llegó hasta los Tribunales y a la vía pública . Hay “familias” que están de un lado y del otro de esta nueva grieta.

El escenario de esta disputa quedó encuadrado en las protestas de profesores y auxiliares del sistema universitario nacional, quienes enfrentan los recortes dispuestos por el Gobierno de Javier Milei . Y que exigen el cumplimiento de la Ley de Financiamiento, que aprobó el Congreso el año pasado, vetó el Poder Ejecutivo y que la Justicia ordenó que se empiece a cumplir.

Por este reclamo -que se extiende en todo el país y al que adhieren la mayoría de los rectores- hubo en La Plata más de dos semanas completas de huelgas en aulas de las facultades y también de los colegios preuniversitarios.

La Anexa es uno de los institutos pre universitarios de la UNLP que, como el Colegio Nacional, el Liceo “Victor Mercante” y la agraria “Inchausti” -todos de nivel secundario- atesoran un extendido prestigio por la calidad de la enseñanza. Son conducidos por directivos elegidos por los docentes (por votación) y operan también como institutos formativos de los alumnos avanzados de las facultades que forman profesores universitarios.

Los cupos para estos establecimientos son limitados y se accede por sorteo . Cada año, se inscriben entre 5.000 y 6.000 aspirantes para no más de 700 cupos en total para todos los colegios de la UNLP.

Este año, la actividad escolar estuvo resentida. Las clases comenzaron a mediados de marzo (unos días después que el resto del sistema provincial) y hubo dos días sin clases en el arranque; dos días la semana siguiente y una semana completa después. A seso se suman dos jornadas convocadas por no docentes y está prevista otra huelga de cinco días a partir del 27.

“En un mes y medio van a tener casi tres semanas completas perdidas . Además de los feriados que se juntaron en esta etapa del año”, es la cuenta que sacan los padres.

“Creemos que la escuela debe ser un espacio de encuentro, de construcción colectiva y de respeto. La instalación de mensajes que promueven la confrontación entre familias y docentes va en sentido contrario a esos valores”, dice el comunicado de Familias de la Anexa por la Educación Pública.

Macarena Ontivero, madre de una alumna, le dijo a Clarín que “desde hace tiempo nos juntamos y tratamos de evaluar cómo sostener la educación de nuestros chicos en medio de medidas restrictivas y ataques a la universidad pública. Pero siempre con respeto y con acciones positivas”.

Clarín se contactó con el sector que rechaza las protestas. Prefieren el anonimato porque -sostuvieron- “nos han invitado a retirarnos y también hemos recibido agresiones”.

Aclararon que “pedimos es que el Gobierno cumpla con la ley y que el colegio tenga clases con normalidad. Entendemos que cualquier reclamo puede hacerse, pero creemos que debe realizarse de otra manera , sin afectar el derecho de nuestros niños a estudiar”.

Está preparado un escrito en el que exigirán -por vía judicial- que “se ordene de manera inmediata y urgente la adopción de todas las medidas necesarias para asegurar la continuidad educativa, pedagógica y social”, de los estudiantes de la Anexa.

Sostienen que esta situación se reitera desde 2024, sin encontrar respuesta de los directivos de la institución.

Este martes, después de la aparición de los carteles en las calles, a la salida del turno mañana hubo un “abrazo simbólico” al edificio que está en pleno platense. Con consignas y cantos en contra de las políticas e “ajuste de Milei”.

Fuente: Clarín