Un adolescente fue apuñalado por su primo de 10 años en una vivienda de San Bernardo

ZONALES

Un grave episodio ocurrido en una vivienda de San Bernardo terminó con un adolescente de 16 años internado en terapia intensiva tras haber sido apuñalado presuntamente por un primo de 10 años durante un juego entre familiares.





El hecho ocurrió en una casa ubicada en la zona de calle Querini al 1100 aproximadamente, hasta donde acudió personal policial luego de un llamado al 911 que alertaba sobre un menor herido con un arma blanca.





Al llegar al lugar, los efectivos encontraron al adolescente consciente y con el cuchillo todavía incrustado en el abdomen. De inmediato solicitaron una ambulancia para asistirlo.





La víctima fue trasladada de urgencia al hospital de Mar de Ajó, donde recibió atención médica inmediata.





Según trascendió de la investigación, el episodio ocurrió mientras varios primos se encontraban reunidos esperando para cortarse el cabello. En ese contexto comenzaron a “jugar de manos” y fue allí cuando el niño de 10 años tomó un cuchillo de mesa y atacó al adolescente.





En su declaración testimonial, la víctima aseguró que después de la agresión el menor repetía constantemente: “te quise asustar, fue sin querer, perdón”.





Horas más tarde, un parte médico confirmó que el adolescente no corría riesgo de vida debido a que la puñalada no comprometió órganos vitales, aunque quedó internado en terapia intensiva bajo observación.





La causa fue caratulada como tentativa de homicidio y tomó intervención la fiscalía del fuero de responsabilidad penal juvenil correspondiente.





Además, se dio intervención a organismos de niñez y asistencia social para evaluar la situación familiar y el contexto en el que ocurrió el ataque.