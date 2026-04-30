Allanamiento en Villa Gesell por el robo de un celular en Madariaga que fue utilizado para realizar compras virtuales

MADARIAGA





Una investigación por el robo de un teléfono celular terminó con un allanamiento positivo en Villa Gesell, donde la Policía logró identificar a una mujer acusada de utilizar el dispositivo sustraído para realizar compras mediante una billetera virtual.





El hecho comenzó cuando un vecino de Madariaga denunció el robo de su teléfono, que había quedado dentro de una camioneta estacionada cerca de una vivienda ubicada en la zona norte de la ciudad.





Horas después del hurto, la víctima detectó movimientos no autorizados en su cuenta de Mercado Pago. Según la denuncia, desde la aplicación realizaron distintas compras en comercios de Pinamar por un monto cercano a los 140 mil pesos.





A partir de la denuncia, se inició una investigación conjunta entre personal policial y el área de monitoreo municipal. El análisis de cámaras y otras pruebas permitió avanzar sobre la identidad de la presunta autora del hecho.





Con una orden emitida por el Juzgado de Garantías N°1 de Dolores, los efectivos realizaron un allanamiento en una vivienda de la ciudad.





Durante el procedimiento fue identificada N. R. M. y se secuestraron prendas de vestir presuntamente vinculadas al hecho, además de productos alimenticios que habrían sido comprados utilizando la aplicación de pago de la víctima.





La causa fue caratulada como “hurto en concurso con estafa” y la investigación continúa abierta para determinar si participaron otras personas en la maniobra.