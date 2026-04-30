Tragedia en un centro terapéutico de Escobar: murió ahogada una adolescente discapacitada y su padre denuncia negligencia

Una adolescente discapacitada de 13 años murió ahogada en la piscina de un centro terapéutico en Ingeniero Maschwitz, partido de Escobar, y su familia denunció graves fallas en el cuidado.

El hecho ocurrió durante una actividad recreativa en una institución destinada a chicos con discapacidad y generó conmoción, mientras avanza una causa judicial por presunto homicidio culposo.

La víctima fue identificada como Renata Victoria Aris Fajka. Según las primeras reconstrucciones, la joven participaba de una jornada en la pileta cuando ocurrió el episodio. Si bien en un primer momento se evaluó la posibilidad de una descompensación, sus familiares descartaron esa hipótesis y apuntaron directamente a una falta de supervisión.

De acuerdo con la investigación, tras ser retirada del agua, el personal le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar y luego fue trasladada a un centro de salud cercano, al que llegó sin signos vitales.

El padre de la adolescente, Ignacio Aris, cuestionó con dureza el accionar del centro terapéutico y aseguró que su hija no estaba en condiciones de valerse por sí misma dentro del agua.

“Se supone que es un lugar preparado para chicos con discapacidad y la dejaron sola”, afirmó, al tiempo que remarcó que la menor tenía limitaciones motrices que le impedían nadar sin asistencia.

Según su testimonio, las imágenes de las cámaras de seguridad mostrarían que la adolescente quedó sin acompañamiento dentro de la pileta. También denunció que el personal no reaccionó a tiempo y que los guardavidas no estaban atentos a lo que ocurría.

Familiares de la víctima reforzaron esa versión y aseguraron que la joven “se ahogó por falta de atención”, al tiempo que reclamaron que se determinen responsabilidades y se tomen medidas contra el establecimiento.

La Justicia caratuló el caso como homicidio culposo y ya imputó a una guardavidas y a dos cuidadores, sospechados de haber incumplido sus deberes de cuidado.

Los investigadores analizan testimonios y registros de cámaras para reconstruir qué ocurrió en los minutos previos a la muerte y establecer si se respetaron los protocolos de seguridad en un ámbito especialmente sensible, destinado a la atención de personas con discapacidad.

El caso reavivó el debate sobre los controles y las condiciones de seguridad en este tipo de instituciones, mientras la familia exige justicia por la muerte de la adolescente.

Fuente: Clarín