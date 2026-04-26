¿Trump tocó fondo? La guerra en Irán, la inflación y una serie de reveses erosionan su principal capital político

WASHINGTON.- En pocas semanas, Donald Trump pasó de describir como una “pequeña excursión” la intervención militar en Medio Oriente a pedir que no lo apuren . “Estuvimos en Vietnam 18 años” , justificó el presidente, que en su habitual raid diario en redes sociales defenestró a quienes piensan que está “ansioso” por poner fin a la guerra. “Tengo todo el tiempo del mundo, pero Irán no” , afirmó.

Fue un desafío que pareció desoír los reclamos por la guerra -cada vez más resonantes- puertas adentro de Estados Unidos , incluso de su propio Partido Republicano, en el que crece la preocupación por sus efectos sobre unas determinantes elecciones de medio término de noviembre que se asoman con rapidez en el horizonte.

“Espero que estemos llegando a una estrategia de salida para terminar esto , con el fin de preservar nuestros intereses de seguridad y bajar el precio de la nafta “, señaló, inquieto, el senador republicano Josh Hawley (Misuri). “El tiempo se agota” , advirtió. Fue solo una de las voces discordantes del oficialismo a medida que el conflicto se extiende y sus consecuencias pesan cada vez más en el bolsillo de los norteamericanos.

Mientras la operación militar contra Irán está próxima a cumplir 60 días -con renovadas gestiones diplomáticas para alcanzar un acuerdo-, los frentes internos de profundizan para Trump, entre el nerviosismo republicano , el máximo histórico al que llegó la desaprobación a su gestión , turbulencias en el gabinete y el creciente descontento con su manejo de la economía , una de las banderas de su campaña para volver a la Casa Blanca. Un explosivo combo fogoneado , además, por el factor tiempo , pese a lo que Trump pretende instalar.

Según el promedio de encuestas de The New York Times , la desaprobación hacia el presidente alcanzó el 58% este viernes y llegó al nivel más alto de su segundo mandato , mientras que solo el 39% la aprueba (un ratio de -19 puntos). También subió a un récord el que elabora el sitio RealClearPolitics ( -17,5 puntos , 57,8% y 40,3% ).

“ Para Trump hay una buena noticia y otra mala. Parece contar con un piso de aprobación situado en el rango medio-alto apenas debajo de los 40 puntos. Esto significa que, por muy mal que se pongan las cosas, su respaldo se estabilizará en ese nivel . Esa es la buena”, señaló a LA NACION David Paleologos, experto en análisis de encuestas y director del Centro de Investigación Política de la Universidad de Suffolk.

“La mala noticia es que, a medida que transcurre el tiempo , le resultará mucho más difícil superar el 50% o incluso escalar hasta cerca de esa cifra. Para que eso sucediera, sería necesario que los precios de los combustibles y las tasas de interés bajaran de manera marcada , y que la contratación de personal repuntara con rapidez. La guerra en Irán está impidiendo que eso ocurra “, añadió el especialista.

Incluso si Estados Unidos e Irán llegaran a un acuerdo para mayo, pasarían varias semanas antes de que las condiciones económicas mejoraran lo suficiente como para que se notara el efecto antes de que empece la votación anticipada para las elecciones de mitad de mandato, pautadas para el 3 de noviembre, sostuvo Paleologos.

La persistente caída de los índices de aprobación de Trump está íntimamente ligada al drástico aumento de los precios de los combustibles por la suba del barril de crudo derivada de la crisis energética global, la escalada de la inflación general -saltó este mes a de 2,4% a 3,3% interanual- y en que un número creciente de norteamericanos expresa inquietudes sobre la marcha de la economía.

De hecho, un 77% de los votantes registrados encuestados recientemente por Reuters /Ipsos afirmó que Trump carga con una parte considerable de la responsabilidad por el reciente aumento en los precios del combustible , desencadenado por su decisión de iniciar la guerra junto a su aliado Israel. Además, siete de cada diez advierten ahora que su situación económica empeoró , una cifra muy superior al 55% registrado hace apenas un año, según un sondeo de Fox News .

“El pacto original de Trump con los estadounidenses consistía en decir ‘soy un grosero, pero sé cómo gestionar la economía ’. Y la gente se lo creyó, ya que recordaba que la economía gozaba de buena salud en su primer mandato″, comentó Mike Murphy , exestratega republicano y copresentador del podcast “Hacks on tap” junto al consultor político David Axelrod , exasesor de Barack Obama .

En ese río revuelto los demócratas vislumbran una oportunidad para captar votantes descontentos y retomar en las elecciones el control del Congreso, usando el discurso económico a su favor .

“El zapato cambió de pie. Ahora es Trump quien carga con la responsabilidad de la situación actual. Y lo que solía ser su mejor arma de ataque contra la administración de Joe Biden se ha convertido ahora en su mayor vulnerabilidad “, señaló Casey Burgat, experto en gestión política de la Universidad George Washington.

El 58% de los votantes consultados por Reuters /Ipsos —incluyendo uno de cada cinco republicanos y dos tercios de los independientes— señaló que sería menos probable que apoyaran en las elecciones del 3 de noviembre a los candidatos que respalden el enfoque de Trump respecto al conflicto con Irán. Otra luz de alerta para los legisladores republicanos , que enfrentan divisiones en el Senado sobre sobre cómo abordar la marca de 60 días desde que Trump notificó formalmente el operativo militar, el próximo viernes.

Algunos -como Thom Tillis (Carolina del Norte), Susan Collins (Maine), Lisa Murkowski (Alaska) y John Curtis (Utah)— sostienen que el Congreso tendría que votar para continuar la acción militar más allá del plazo establecido por la Ley de Poderes de Guerra de 1973.

Sin embargo, el líder de la mayoría en el Senado, el republicano John Thune (Dakota del Sur), y el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, James Risch (Idaho), no tienen planes de someter a votación en el pleno una resolución que autorice el uso de la fuerza militar contra Irán.

La Casa Blanca podría intentar invocar una prórroga de 30 días por razones de seguridad nacional. “Creo que nuestros senadores estarán muy interesados ​​en saber cuáles serán los próximos pasos", matizó Thune.

En las cinco votaciones que hubo para limitar los poderes de guerra del presidente, los intentos de la minoría demócrata fueron bloqueados .

Mientras, las voces de advertencia se multiplican entre los republicanos. En un artículo de opinión, Curtis señaló que no apoyaría una “acción militar en curso más allá de un plazo de 60 días sin la aprobación del Congreso”. El congresista Brian Mast (Florida) dijo que Trump podría perder un apoyo significativo si el conflicto que sacudió el tablero geopolítico global se prolongara más allá de mayo. Y Tillis advirtió que la inflación podría convertirse en un lastre en un momento en que los republicanos ya se enfrentan a “vientos en contra” .

“Existen indicios de que la base de apoyo de Trump se está erosionando , especialmente entre los jóvenes hispanos, molestos por las detenciones del ICE, y también entre los conservadores blancos, liderados por Tucker Carlson , quienes sostienen que Estados Unidos no debería estar involucrado en Irán y que el presidente debería retomar su agenda de ‘Estados Unidos primero’ “, dijo Paleologos.

Carlson, un influyente presentador de ultraderecha crítico de las operaciones militares estadounidenses en el extranjero, fue blanco en los últimos días de ataques de Trump, que lo calificó de “estúpido” y de tener “bajo coeficiente intelectual”.

Nate Silver , reconocido como un gurú electoral en Estados Unidos, escribió esta semana que Trump es el segundo presidente más impopular de los últimos nueve ciclos de elecciones de mitad de mandato .

“De hecho, es incluso más impopular ahora de lo que lo era en 2018 , cuando los demócratas obtuvieron 40 escaños en la Cámara de Representantes. Pero, en este mismo punto de aquel año, los demócratas aventajaban a sus oponentes por 7,6 puntos, y no por 5,7: una diferencia que, si bien no es abismal, es precisamente la que podría inclinar la balanza en el Senado ”, analizó.

En las últimas semanas, además, se coló en las consideraciones de los norteamericanos cierta preocupación sobre el temperamento y la agudeza mental del presidente , de 79 años, tras una serie de exabruptos que incluyó su fuerte crítica al papa León XIV por sus posturas sobre la guerra. Solo el 26% -según Reuters /Ipsos- consideró a Trump “de temperamento equilibrado” , y entre los republicanos la opinión estuvo dividida (46% afirmó que no).

Incluso, según reveló The Wall Street Journal , una fuerte reacción de Trump ante sus asesores cuando le informaron a principios de mes que dos pilotos estadounidenses habían desaparecido en Irán tras el derribo de su jet llevó a que fuera excluido de la Sala de Situación durante el operativo de búsqueda. El mandatario, de acuerdo al artículo, fue informado por teléfono de los avances, hasta que ambos fueron rescatados.

Desde el inicio de la guerra contra Irán, además, la Casa Blanca y el Pentágono se vieron sacudidos por la salida de varios funcionarios, como el jefe del Estado Mayor del Ejército, general Randy George , despedido por el secretario de Guerra, Pete Hegseth , que expuso los enfrentamientos con altos mandos.

La última salida -repentina- fue la del secretario de la Marina, John Phelan, destituido el miércoles, en momentos en que sea fuerza desempeña un rol crucial en el bloqueo norteamericano en la zona del estrecho de Ormuz para impedir que buques iraníes lo atraviesen.

A principios de mes Trump había despedido a la fiscal general Pam Bondi , una fiel aliada de la época en que era candidato, poniendo fin a un turbulento mandato de 14 meses marcado por su gestión de los archivos del “caso Epstein” , una piedra en el zapato para el presidente.

Antes, sobre el inicio de la guerra, la que había caído en desgracia había sido la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem , en el ojo del huracán por los controvertidos operativos de control migratorio. Su destitución -la primera salida del gabinete de Trump- se produjo en marzo tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis a manos de agentes federales.

Fuente: La Nación