Proponen una campaña para concientizar sobre los riesgos en las redes sociales

¿Cómo generar conciencia sobre los riesgos de las redes sociales cuando más de la cuarta parte de los niños y adolescentes pasan más de cinco horas diarias frente a pantallas o “scrolleando” en celulares ?

Desde los Premios Eikon Junior , este año decidieron convocar a estudiantes de carreras de comunicación, relaciones públicas, ciencias políticas, sociología y marketing para que desarrollen una propuesta de campaña de comunicación que apunte directamente a jóvenes y adolescentes para prevenir sobre los riesgos, el abuso y el consumo descontrolado de las redes sociales.

El Eikon Junior es la versión estudiantil de los tradicionales Premios Eikon a la excelencia en la comunicación institucional , que otorga la revista Imagen desde hace casi 30 años y a los que se postulan cientos de empresas, gobiernos y ONG's en Argentina y Chile con sus mejores campañas en disciplinas de comunicación institucional como Sustentabilidad, Marketing Social, Comunicación Interna o Prensa.

Auspiciado por Exo Soluciones Tecnológicas, el Eikon Junior entregará al o la ganadora una notebook , y la consultora Edelman, también auspiciante y la más grande a nivel mundial de comunicación corporativa, le ofrecerá al alumno una pasantía rentada en Buenos Aires.

La convocatoria cierra el 30 de agosto , y los estudiantes universitarios o terciarios deberán desarrollar una monografía con una propuesta de campaña de comunicación y marketing social que busque llegar directamente a jóvenes y adolescentes por diversos canales con mensajes de advertencia sobre los riesgos y propuestas que los aliente a que cambien sus conductas riesgosas en las redes sociales.

Desde Revista Imagen compartieron datos de un alarmante estudio nacional de la consultora Proyección para la ONG Protección Digital Argentina y el think tank de políticas públicas IADEPP (Instituto Abierto para el Desarrollo de Políticas Públicas) para fundamental el eje de la campaña: el 80 por ciento de los padres de adolescentes cree que corren un alto riesgo con tanta exposición a las redes sociales y especialmente temen al peligro de que tengan contacto con desconocidos.

El estudio de Proyección reveló además que menos del 20 por ciento de los padres admite aplicar herramientas de supervisión digital consistentemente para evitar que sus hijos corren esos riesgos.

La idea detrás de la campaña es que no se llegue al extremo de casos como el de Australia , que lideró la reacción ante el avance descontrolado de las plataformas sobre los jóvenes prohibiendo directamente todo acceso a redes sociales a menores de 16 años. Otros países, como Francia, España y Noruega, también se volvieron altamente restrictivos en el acceso de adolescentes a los social media. Y Brasil exige, desde marzo, que toda cuenta de redes sociales de chicos de hasta 16 años debe estar siempre visible para un padre o tutor.

Fuente: Clarín