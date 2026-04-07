Trump anticipó detalles del plan para atacar a Irán en plena cuenta regresiva del ultimátum

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , amenazó en las últimas horas al régimen iraní tras imponerle un ultimátum con el fin de que liberen el estrecho de Ormuz. En caso de no hacerlo, advirtió que atacará la infraestructura energética y civil iraní.

“Una civilización entera morirá esta noche” , afirmó el mandatario en un escenario donde Irán se encuentra muy atacado tras los bombardeos de Israel y Estados Unidos, pero continúa mostrándose como una nación fuerte.

En su cuenta de Truth Social , Trump aseguró: “Tenemos un plan, gracias al poderío de nuestro ejército, en el que cada puente en Irán será diezmado antes de las 12 de la noche mañana , y todas las centrales eléctricas de Irán quedarán fuera de servicio ardiendo, explotando y para no volver a utilizarse jamás ”.

Ante el posible ataque de los Estados Unidos, desde la administración de Donald Trump negaron que se encuentran evaluando el uso de armas nucleares en territorio iraní .

El mensaje de Trump marcó una respuesta amenazante hacia Teherán, luego de 39 días de guerra . “Sin embargo, ahora que tenemos un cambio de régimen total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez pueda suceder algo revolucionario maravilloso, ¿quién sabe? Lo descubriremos esta noche, en uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo. 47 años de extorsión, corrupción y muerte llegarán a su fin. ¡Dios bendiga al gran pueblo de Irán!”, añadió el mandatario, que puso como plazo al régimen las 20 -hora de Washington, las 21 en la Argentina- de este martes.

En respuesta a las declaraciones de Trump, el régimen amenazó con ir más allá de la región si Estados Unidos “cruza líneas rojas” . El mandatario iraní publicó en X : “Más de 14 millones de iraníes están dispuestos a morir para defender la República Islámica” .

More than 14 million proud Iranians have so far registered to sacrifice their lives to defend Iran. I too have been, am, and will remain devoted to giving my life for Iran. https://t.co/B9GBHAAEMu

En ese marco, el vocero del ejército sostuvo: “Las retóricas groseras, arrogantes y las amenazas infundadas del delirante presidente de Estados Unidos , que surgen del callejón sin salida en la que se encuentra y buscan justificar las derrotas sucesivas del ejército estadounidense, no tendrán ningún efecto en la continuidad de las operaciones ofensivas y contundentes de los combatientes contra los enemigos estadounidenses y sionistas, ni podrán reparar la deshonra y la humillación de Estados Unidos en la región de Asia Occidental” .

La Guardia Revolucionaria, por su parte, señaló en un comunicado difundido por medios locales: “Se acabó la autocontención. Nuestra respuesta se llevará a cabo sin ninguna consideración, privando a Estados Unidos y a sus aliados de petróleo y gas durante años” .

Fuente: La Nación