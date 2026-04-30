Triple crimen de Florencio Varela: se conoció la fecha en que “Pequeño J” será trasladado a la Argentina

En un nuevo avance en la causa por el triple crimen de Florencio Varela , “Pequeño J”, uno de los principales acusados en el expediente, será trasladado el lunes por la tarde a la Argentina desde Perú .

Según pudo saber TN , Tony Janzen Valverde Victoriano será indagado al día siguiente por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Morón, a cargo del juez Jorge Ernesto Rodríguez.

De acuerdo a la investigación, el joven estaría vinculado a una estructura criminal ligada al narcotráfico que habría actuado para recuperar droga presuntamente sustraída a la organización. En ese contexto, se lo ubica como parte del plan que derivó en el secuestro y asesinato de Lara Gutiérrez, Morena Verdi y Brenda del Castillo en septiembre del año pasado.

La reconstrucción de los investigadores indica que las víctimas fueron captadas mediante engaños en Ciudad Evita y subidas a una camioneta con la excusa de asistir a una fiesta. Posteriormente, fueron trasladadas a una casa en Florencia Varela, donde fueron golpeadas y sometidas a torturas . Finalmente, las asesinaron y enterraron sus cuerpos en el mismo lugar.

Por el caso ya hay 11 imputados , acusados con distintos grados de participación en delitos como privación ilegal de la libertad agravada y homicidio agravado.

Tras conocerse su presunta participación, “Pequeño J” huyó del país . La Justicia ordenó su captura y, con la colaboración de las autoridades peruanas, fue detenido de manera preventiva en Lima.

Ahora, luego de completar el proceso de extradición, será trasladado a la Argentina para quedar a disposición del juzgado que lleva adelante la causa.

El expediente continúa en etapa de investigación y no se descarta la identificación de otros posibles implicados.

La Cámara Federal de San Martín dictó la falta de mérito para Joseph Freyser Cubas Zavaleta , conocido como “ Señor J ”, en la causa por el triple crimen de Florencio Varela , ocurrido en septiembre del año pasado. El hombre estaba señalado como el presunto autor intelectual de los asesinatos de Morena, Lara y Brenda.

La decisión fue tomada por la Sala II del tribunal al analizar la apelación presentada por su defensa contra el procesamiento que pesaba en su contra, según pudo saber TN . Los jueces concluyeron que no existen elementos de prueba suficientes para sostener su responsabilidad penal en los asesinatos.

De acuerdo al fallo, la imputación contra Cubas Zavaleta se apoyaba principalmente en el testimonio de otra de las acusadas, Celeste Magalí González Guerrero , sin respaldo en otras evidencias.

La defensa también argumentó que el imputado no tenía vínculo con el resto de los implicados e incluso que estaba privado de su libertad al momento del crimen.

En este contexto, los camaristas Néstor Barral y Alberto Lugones resolvieron dictar la falta de mérito , una medida que no implica su desvinculación definitiva de la causa, pero sí la imposibilidad de sostener su procesamiento con las pruebas actuales. Pese a ello, Cubas Zavaleta seguirá detenido por otra causa federal.

Fuente: TN