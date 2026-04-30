Declaró el psicólogo Carlos Díaz, uno de los imputados: “Maradona murió solo y eso me parte el alma”

A la salida de la audiencia, la expareja de Diego Maradona y madre de Dieguito Fernando, Verónica Ojeda, cuestionó las declaraciones de Leopoldo Luque.

"Luque está jugando sucio. Es un hijo de su madre, se metió con mi hijo", expresó.

Tras una extensa jornada, el tribunal dio por finalizada la audiencia y pasó a cuarto intermedio hasta el martes.

Tras las críticas de Leopoldo Luque, Verónica Ojeda cruzó a los gritos al neurocirujano: "No te metas con mi hijo, hijo de pu***".

Leopoldo Luque cuestionó duramente a Verónica Ojeda: "Quiero dejar en claro que al doctor Pintos lo conocí acá, A Farías no lo vi. Me avisan que le estaban haciendo un masaje cardíaco y yo estaba en Berazategui. A esas personas no las conocía. No pongo en duda la fe de los señores. Digo que mi exposición y el señalamiento está marcado que a veces los puede hacer confundir. Entiendo el dolor de los familiares de Diego. Me cuesta entender como Verónica Ojeda lo describe el 23 como lo describe, y no solo no alerta a nadie. Yo no quería la plata de Diego, no iba a aceptar una moto de Diego. Me pegaban porque era mi trabajo . Lo vio como lo vio y no alertó a nadie, eso duele mucho. Si eso era real, por ahí la historia era otra. Se dice que nosotros manipulamos a la familia. Eso no es verdad. Hasta el 14 Diego estaba perfecto".

"Desde el 14, el paciente no quiso salir de la habitación. Todos los profesionales, convencido sin conocerlos, todos buscábamos ayudar a Diego. No queríamos un beneficio ni que se enoje con nadie, no buscábamos eso. Cuando Diego estaba mal, intentábamos ayudarlo de todos los modos. Van a pasar audios y puedo responder a cada uno de ellos. Pero hay algunos que no se pueden justificar. 'Andre, como estás, escuchá, recién hablé con Silvana sobre el tratamiento de Dieguito en EE.UU., te damos el okey para que sigas adelante con todo', dice el audio. Responde Diego: 'Saludo estando a la distancia.... a mi hijo'. Ver esto me da mucho dolor, pero es muy injusto lo que se dice ", agregó.

El neurocirujano mostró capturas de chats del grupo de médicos y analizó la salud de Diego Maradona. "En ese mismo grupo, un día cuentan que el paciente estuvo de mal humor y no quiso estar con sus hijas. El 20/11, Madrid cuenta que el paciente está medicado, le retiran los puntos. El 18, Verónica Ojeda me dijo que Diego no quería salir de la cama, que lo vio hinchado, que no quería ver a nadie y que estaba a los insultos. 'Me impresionó', me dijo ella. Ese 18 tuve que ir a verlo, yo no lo vi hinchado pese a que el paciente me sacó corriendo de la habitación . El día 20, otra foto agregada, días posteriores. La cara totalmente deshinchada", relató.

Después se refirió a una foto que presentó días atrás. "Cuando se sube esa foto 'Bañado, cambiado y comiendo milanesas", Maxi aclaró que solo la pasó al grupo y que no la tiene nadie más. Esa foto, el 20, a nadie le llamó la atención. Siento una alevosía, siento que ante la duda es Leopoldo ".

Luque se refirió a la declaración incorporada de Alfredo Cahe. "En medicina, es muy común que los médicos hablen en el aire. ¿Qué es lo que vale? Lo que está escrito, porque todos podemos hablar. No habla de la mala fe del médico, vemos 20 pacientes por día. Uno si mira lo que está escrito".

"El doctor Pintos con total subjetividad dijo 'y, yo lo veo medio hinchado'. El doctor cree que está hinchado, lo ve así, pero no lo corrobora. Entonces, no es una maniobra de experto ni mucho menos. No hay registro desde 2007 que el paciente haya tomado medicamentos cardiológicos, por más que lo diga quién lo diga, lo que está escrito está escrito. Por acá van a pasar peritos, con el rango de expertos, y van a llevarlos áreas de desconocimiento. Diego no tiene en su historial médico donde se vea un electrocardiograma patológico. No hay. Se van a basar en lo que dijo Cahe, lo que dijo Alvarez, que le hizo la autopsia en el corazón. Eso no es ciencia, eso no es objetividad. No hay un estudio en todo el expediente que tenga una miocardiopatía dilatada. Son opiniones que no van a poder fundar con los libros, y ahí yo me voy a defender".

De todas formas, aclaró: "Con respecto a Cahe, no tengo nada con él. Que en paz descanse. Como siempre, o bastante frecuente, que hayan campanas. Les pido disculpas, por el día, la hora, pero no puedo evitar pararme y hablar cada vez que escucho lo que escucho Mi objetivo siempre fue que se quede lo más que se pueda, yo podía persuadir al paciente en la medida de que me lo deje, pero él era Diego Maradona. La misma persona que plantó al Papa y no quiso ver a Putin".

En ese momento, Luque reprodujo audios del 5 de noviembre de 2020: "Hola Vero, es un mensaje para las hijas, para hablar. Quería contar que a Diego le vamos a hacer un tratamiento, vamos a aprovechar la internación". Ahí, aclaró: "El paciente estaba en condiciones de alta, pero yo insistía en que se quede, por miedo a que vuelva al domicilio y tome alcohol".

"Eran muy frecuentes ese tipo de charlas (con Verónica). Si el doctor Cahe quería hacer lo que quiera con Diego, podía hacer lo que quiera. No es de mi incumbencia. Yo sabía que el contacto con el doctor Cahe lo tenía Verónica Ojeda Hay algo que yo no quería contar, porque Cahe no está acá para defenderse. Él me dijo que para la abstinencia le meta un poco de alcohol en el té , lo miré y pense que bromeaba, pero era en serio. Se lo conté a Maxi. Me hizo esa sugerencia que, a mi entender, era desafortunada.

Y continuó: "Permanentemente se me trata de inculpar de que yo era un médico clínico , hasta siento que ahora lo están pensando antes de decirlo. Antes era un discurso automatizado, pero se sigue insistiendo. En el audio, cuando me tocó hablar a mí y dejar en claro mi función, yo sigo 'sí, pero perdón, yo soy neurocirujano, no soy clínico ni psicólogo' y más adelante le recalco que no puedo estar presente todo los días. Jueces, yo no quiero responsabilizar penalmente a nadie, mi teoría es que el paciente muere durmiendo, y lo voy a probar. Había tres equipos claramente marcados, uno de salud mental, Díaz y Cosachov, y otro de 13 persona, de internación domiciliaria, y yo siguiendo mi parte neuroquirúrgica. Yo no desconozco ser médico de Maradona".

"Yo iba a cumplir mi función como neurocirujano . Si uno analiza, ve que cuando voy a ver a Diego, les pregunto al equipo de salud mental que información manejaban con respecto a la domiciliaria. Eso demuestra que yo no tenía conocimiento porque no tenía que ver con mi función. No estoy inculpando a nadie, pero marcando incumbencias", señaló.

El médico neurocirujano Leopoldo Luque volvió a declarar e intentó explicar la decisión de la internación domiciliaria.

"Había dos alternativas, que Maradona se vaya a su casa o intentar persuadiar a ver si se puede dar una estructura de cuidado para el tratamiento. Voy a remarcar: la internación domiciliaria siempre fue por el mismo objetivo, la adicción al alcohol. La internación domiciliaria no es un hospital en una casa. Hay una resolución del Ministerio de Salud que tiene artículos. No es lo mismo un paciente que sale de un transplante cardíaco que uno que sale de una internación por la rodilla. No es lo mismo uno que se le transplanta el corazón o uno que va por adicciones. Es adaptar a las necesidades de cada paciente en particular . Eso se puede ver en la epicrisis, eso se determina el riesgro del paciente", planteó.

En ese sentido, afirmó: "A la salida de Olivos, se decidió continuar con el tratamiento en su casa con apoyo logístico a cargo de la prepaga. En esa medicación que le dieron, no se advierte de nada cardiológico. El jefe de la terapia intensiva fue el que monitoreó. Si uno ve esta epicrisis, un paciente en estas condiciones, fijense que la doctora Cosachov, que solicita la domiciliaria, hace un pedido formal previendo que la salida era una internación domiciliaria".

"La disponibilidad para hacer estudios no fue otorgada, y se decidió que pongan una posta ahí a cinco minutos. No es una terapia intensiva en una casa, esto se basa en criterios médicos científicos. Si un paciente requiere terapia intensiva en una casa, es un paciente que nunca es dado de alta. El alta fue para la rehabilitación por el alcoholismo. Eso con respecto a la domiciliaria, que veo que se reparca. perdon por ser tan reiterativo, porque se remarca que había que tener aparatología", precisó.

Luego de 45 minutos de cuarto intermedio, vuelve a tomar la palabra el médico neurocirujano Leopoldo Luque.

Tras la declaración del psicólogo Carlos Díaz, empezó un nuevo cuarto intermedio de media hora.

"La muerte de Maradona me trajo estar sentado acá, todo pérdida. Les agradezco a mis pacientes que confían, pero fue todo pérdida. Pérdida emocional, más que nada de mi familia. Lo que más impotencia me da, más allá de estar sentado acá, es que estaba convencido de que el paciente quería estar limpio. Esto era un proceso diario, no había garantías de nada. Mis evaluaciones marcaron eso, Maradona arrancó consumiendo diariamiento y finalizó su vida completamente solo. Me parte el alma y me da mucha bronca. Acá se habla como si fuese un caso distinto. La gran falla es que se habla mucho de internación, pero no se habla de lo que pasa con el paciente en la calle", expresó el psicólogo Carlos Díaz en su declaración.

Y marcó: "Era un paciente que no podía levantar una copa, tenía que haber resguardo. ¿Cuál era la búsqueda? Llevar adelante un tratamiento, y frente a eso había que abordar esta problemática".

Según señaló el psicólogo, el 18 de noviembre fue un día clave. "Ese día hubo un punto de quiebre porque Maradona echó a todo el mundo de la casa. Luque, familiares, a todos. A raíz de eso, dos días después, Pomargo manda una foto donde dice que Diego salió de la habitación y se mataba de risa con lo que pasó ayer. Ahora salió y está todo bien".

"A raíz de eso, esa noche, del 21, Pomargo comenta el 22 que la noche estuvo complicada, Diego estuvo con ganas de beber y me pidió si le podía dar un vaso de cerveza. Días antes, mandé un mensaje al grupo de WhatsApp que decía que había que pasarle la pelota a la familia. Encuadrarlo dentro del tratamiento, que él decida lo que quiera hacer. Había disputas, había fricciones, pero todos querían lo mejor para Maradona".

"Con Maradona no conozco otra manera de trabajar, iba a hacer lo mismo que con mis otros pacientes. Con respecto al chat donde dije 'quemarnos', le dije a Agustina que ayer terminé muy tarde y terminé quemado. El otro chat digo que no escuché el audio porque estaba 'quemado'. En las reuniones, cuando se dio el traslado de Maradona, empecé a tener contacto con Agustina Cosachov. Era contacto permanente, dentro de ese contacto Agustina me dijo que estaba quemada, que estaba recibiendo muchos llamados en simultáneo. Y encima no estoy cobrando nada me dijo, me dijo que se estaba deslomando (risas) y que no estaba cobrando nada", añadió.

En otra parte de su declaración, el psicólogo Carlos Díaz explicó cómo fue el vínculo con Diego Maradona.

"Había momentos de inestabilidad muy marcada. Llegué a la casa y me dijeron que tiene un sueño muy irregular, y entiendo que es por la mezcla de alcohol y psicofármacos. Tuve una entrevista porque es importante en adicciones evaluar la red de contención del paciente. Si el paciente llega solo, es mucho más complicado el paciente porque tiende a mentir y manipular. El sobrino me dijo que Diego era una persona que se encerraba mucho. Cuando salía, solía estar en un sillón masajeador. Me dio el registro alcoholico, era iregular y mucho menor a años anteriores, según me contaron allegados", detalló.

Sobre la internación domiciliaria, dijo que se enteró por los medios: "Ni bien lo vi a Maradona les propuse a Luque y Cosachov llevar a un médico que había tratado a mi padre. Cuando Maradona estaba internado en Olivos, yo tenía un contacto frecuente con Cosachov. Intenté ir a verlo dos veces, pero estaba durmiendo y no se pudo llevar a cabo la entrevista. A Verónica no la conocía, a Gianinna la había visto en un pasillo y me dijo que nunca nombre la palabra psicólogo ni psiquiatra porque había tenido problemas y dejó de confiar en los psicólogos".

"Como alternativa, les dije a las chicas (Dalma y Gianinna) que se contacten con personas valiosas del pasado. Me parecía importante vincularlo (a Maradona) por videollamada, para que esto sea gradual. Hacía pocos días consumía solo psicofármacos. A Maradona lo vi bárbaro, como todos, vimos lo mismo, estaba excepcional. Sólido, lúcido, conectado. Esto fue el 15. Ahí coordino con Diego y le digo el domingo nos vemos. El domingo lo fui a ver y fue algo que no hubiese imaginado, estuvimos cuatro horas. Una entrevista suele durar 50 minutos, salí de ahí y mandé un audio al grupo. Estaba contento, pero cauto", agregó.

"Conozco a Maradona el lunes 26 de octubre de 2020. Vamos en un auto con Morla, un chofer, alguna persona más que no recuerdo bien quién era y yo. Era el mediodía. Maradona estaba en un sillon tomando vino y la primera imagen me impactó, me recordo a mi padre alcohólico", relató el psicólogo Carlos Díaz.

Y continuó: "Ahí estaba Pomargo, Espósito (sobrino) y me dejaron solo con Diego. Me quedé charlando con él . Me puso contecto porque tenía deseo de cambio. Estaba comprometido y le expliqué que lo que funcionaba es un modelo de consumo cero".

"Maradona venía consumiento alcohol, y le pedi al sobrino que haga un registro de cuánto alcohol tomaba. Porque todos me decían que toma poco y antes se tomaba 40 coronas. Pero yo quería saber cuánto tomaba. Esto combinado con un consumo de psicofármacos Y en ese primer encuentro me dijeron 'no se le puede decir que no'" , precisó.

En ese sentido, agregó: "Atiendo 11 pacientes por día. Le dije a Diego de ir un domingo a verlo, fue posterior a su cumpleaños. Antes de eso, me comuniqué con Luque con quien no había tenido contacto. Quedamos en reunirnos. Con Luque y Cosachov nos reunimos, los conocí a ambos, ellos venían con la idea de hospitalizar a Diego. Me quedé impresionado porque había un consenso generalizado. Ese día, me dijeron que había dias que estaba muy mal y otros días bárbaro".

Después de varios intentos fallidos, el psicólogo Carlos Díaz habla por primera vez en el juicio.

"Conocí a Maradona 29 días antes de su muerte . En ese momento era Licenciado en Psicología con diploma de honor. Terminé mis estudios y fui docente de tres universidades. Mientras estudiaba, empecé a hacer un rol de acompañante terapéutico. Terminé mis estudios de grado y empecé un máster. Por otro lado, antes de recibirme de psicólogo, empecé a trabajar en una ONG del trabajo en adicciones, fueron muchos años trabajando en barrios vulnerables. Empecé a trabajar con curas villeros, llevando adelante tratamientos, fueron 10 años trabajando en el área comunitaria. En adicciones trabajé en prevención, trabajo territorial y hoy tengo un centro ambulatorio donde atiendo pacientes con patología dual. La ley de salud mental plantea que la internación involuntaria es algo excepcional", comenzó.

Luego, desarrolló: "Lo conocí el 26 de octubre. Dos años y medio antes de conocerlo, llegó un llamado para pedirme un turno. La hermana de un paciente que llamó para pedir ayuda. Comienzo un tratamiento con esta persona, muy dificultoso como todas las adicciones, hubo una gran mejoría. Maximiliano Trimarchi es el paciente, sigue siendo mi paciente. Empiezo a tener contacto mucho con su hermana y su madre. Él empieza a tener una mejoría notable. A raiz de conocer a Trimarchi, él era chofer de Matias Morla. Ahí es cuando Trimarchi me comenta que Morla quería contactarme".

El tribunal leyó el testimonio del médico Alfredo Cahe del 3 de febrero de 2021, meses después de la muerte de Diego Maradona.

"El relación al episodio del año pasado, no pude ver la historia clínica porque no me dejaron nada. Mucho no les gustó a las hermanas de Diego el hecho de que yo participe. Le pregunté a Luque quien lo había operado y no me dijo. Luque nunca se explayó conmigo y no me dio información, pese a mis pedidos. En ese momento le pedí hablar con quien manejaba lo interno de Diego. Me dijo que lo habían los medicos de terapia cuando él no estaba . Ya no me gustaba eso . Le dije a Luque que regresaría a la clínica porque estaba abombado y seguía durmiendo. Voy a la clínica y el guardia me dijo que nadie lo podía ver".

"Él debía estar en terapia intensiva y con control de corazón constante y continuo. Era la única condición. Por su cuadro, había que controlarlo todos los días, cada 4 o 6 horas como máximo. Es muy simple detectar que hubo negligencia . Fue en la falta de control y en la no ingesta de medicación cardíaca. La casa donde fue alojado, debía tener cuanto menos un desfibrilador, que viene con un tubo de oxígeno y una enfermera permanente. No es coherente sacarlo de un sanatorio, llevarlo a la clínica y después a la casa. Fue disminuyendo la atención, pese a su salud. El resultado era evitable, la actitud de Luque no era normal, era todo muy improvisado".

La querella pidió que se agrega el testimonio de Alfredo Cahe, el histórico médico de Maradona ya fallecido. Sobre esto, la defensa de Leopoldo Luque se opuso.

El abogado Fernando Burlando, en tanto, explicó: "El problema no es la ley, el problema somos los abogados. Solicitamos que se aplique el artículo 366. Está más claro que el agua. No hay muchas alternativas".

De todas formas, los jueces aceptaron agregarlo: "El tribunal resuelve que toda regla tiene su excepción. Esta es una. Se va a incorporar por lectura".

Tras contestar preguntas de los abogados, terminó la declaración de Colin Campbell, el vecino que intentó reanimar a Diego Maradona.

El abogado de Dalma y Gianinna Maradona, Fernando Burlando, le preguntó si recordaba a Colin Campbell hacía cuánto estaba Diego Maradona en ese estado y el médico contestó que no sabía.

"Maradona tenía lo que uno puede llamar cuello corto, y además el sobrepeso que se podía ver. Son cosas importantes a tener en cuenta. Cuando terminó mi intervención, llegó la policía, pero no puedo saber en qué momento. La policía no me revisó", afirmó.

Tras esa respuesta, el letrado de Leopoldo Luque, Francisco Oneto, le consultó sobre su primera declaración el día del hecho: " Usted omitió algo o relató todo lo que vio ". Ante eso, contestó: "Creo haber relatado todo lo que vi. Relaté las maniobras que practiqué. Tardé pocos minutos en llegar".

"Estuve relevando a la enfermera. El custodio le hizo respiración boca a boca, pasaron 10 o 15 minutos, pero no me fijé en el reloj. Siguieron con RCP el doctor poniéndole el desfibrilador para ver si podía captar alguna actividad eléctrica. El maletín tenía un kit de vía aérea. En ese momento todo se hacía al mismo tiempo. Retiramos con el custodio la cama que estaba pegada a la pared. Quitamos la almohada a ver si podíamos ingresar a la vía aérea, no pudimos lograrlo ", relató.

"Es muy difícil en esos momentos tener una noción del tiempo. No recuerdo, pasa muy rápido el tiempo en esos momentos", enfatizó el médico.

Oneto insistió con el detalle del horario y le mostró con una declaración previa de Campbell: "Luego de realizar las maniobras en conjunto llegó la ambulancia de urgencia en la cual se hizo presente el médico. Fue un lapso no menos de media hora", leyó el abogado frente al tribunal. Luego, le consultó sobre el personal de salud que quedó adentro de la habitación y el médico respondió: "Hasta donde yo vi seguían haciendo RCP".

El juez Gaig cuestionó las preguntas de Oneto y dijo: "Es más importante resguardar la integridad del testigo para la integridad del debate. Tiene que estar tranquilo y aportar info útil".

"No soy especialista en ese tema para saber sobre el tema de la inflamación , pero no era normal para una persona ", señaló el médico Campbell. Asimismo, describió la habitación en la que encontró a Diego Maradona: "Era desordenada, dejada, sucia, había un baño químico a la derecha y un sillon de masajes a la izquierda. Estaba muy dejada la habitación".

"En el lugar había cualquier cosa menos elementos médicos. No había botiquín, tubo de oxígeno, no había elementos de ningún tipo", añadió.

El fiscal Patricio Ferrari le preguntó a Campbell a cuánto vivía de la casa de Diego Maradona y el hombre detalló que estaba a 100 metros. "La casa estaba al fondo a la derecha. Me llaman 12.16. Cuando lo vi a Maradona no estaba con vida", aseguró.

Luego, contó que las primeras dos personas que vio eran un chofer que estaba afuera de la casa y el psicólogo , que lo acompañó adentro de la casa: "Cuando entré a la cocina estaba una empleada doméstica, también había un sobrino. Adentro de la habitación estaba una enferemera, un custodio que hacía respiración boca a boca y Cosachov en el pie de la cama. Además de la enferemera, no vi a otra persona haciendo maniobras de RCP".

"Supe por las noticias que Maradona estuvo alojado en el barrio. A través de un chat interno se notificó que iba a estar viviendo en el barrio. Ese comunicado decía que iba a estar viviendo en el barrio y lo que salió en las noticias era que estaba haciendo una recuperación de una cirugía", dijo.

Colin Campbell, el médico vecino del barrio San Andrés que acudió primero a la casa cuando se descompensó el exfutbolista, empezó su declaración.

"Soy médico especialista en cirugía plástica. Vivo en Dique Luján, antes vivía en la misma localidad. En 2020 en el barrio San Andrés. El día miércoles del fallecimiento de Maradona, me llamaron al mediodía en el barrio donde vivía. Estaba por irme al consultorio. Me llama el custodio para comentarme que Maradona estaba descompensado y si podía ir a verlo, a ver que pasaba. Él ya había llamado a la ambulancia", dijo.

Ante esa situación, sostuvo: "Agarré un estetoscopio y un tensiómetro que tenía en mi casa, me fui en el auto para llegar más rapido. Llego y veo a dos personas en el domicilio, una de ellas me acompañó adentro de la casa. Ingresé por la cocina, de ahí a la habitación de la derecha. Donde estaba Maradona junto con tres personas, una de ellas era una mujer que hacía masajes cardíacos y otro hombre haciendo respiración boca a boca".

"Pregunté si había otros elemntos en la habitación. Seguí usando estetoscopio. El paciente tenía una temperatura por debajo de lo normal. Seguí haciendo masajes cardíacos. No se le palpaba el pulso. Al escuchar el tensiómetro no se escuchaba actividad cardíaca. Pregunté por la ambulancia y al poco tiempo llegó una persona, la primera ambulancia con un botiquín, desfibrilador, y con el médico retiramos la cama que estaba contra la pared. Intenté con el doctor el desfibrilador para ver si había alguna actividad. Entro todos corrimos la cama para ver si había acceso a la vía aerea. Fue prácticamente imposible por la rigidez que tenía en la mandíbula", detalló.

Tras un cuarto intermedio, declara el médico vecino de Diego Maradona, quien lo asistió el día de su muerte.

La expareja de Maradona hizo mención sobre los audios que se reprodujeron durante la audiencia en los que los médicos la insultaban. "Me puse muy mal porque es doloroso", manifestó.

"Nunca me comporté mal con ellos, siempre fui muy respetuosa, aporté lo mejor para que Diego esté bien y de su parte lo único que recibía eran insultos y burlas en los chats", siguió.

Sobre las responsabilidades en la internación domiciliaria, contestó: "Absolutamente Matías Morla es el que digitaba todo y el que maneja todo y a todos. Obviamente también Vanesa Morla, Maximiliano Pomargo, Luque, Cosachov, Diaz, todos".

También lamentó el quiebre de la relación: "Todo cambió cuando empecé a ver y a escuchar gracias a ustedes (los medios) los audios, las cosas que decían de mi persona, que le decían al padre de mi hijo, las cosas que le decían a las chicas (las hijas de Maradona) para que tengamos un confrontamiento, para que estemos peleadas y teníamos esas diferencias porque ellos lo armaban todo para tener fuerzas ellos".

"Todos confiabamos en los médicos. Durante todo el proceso tuve muy buena relación con Morla, con todos. Cuando sucedió el deceso de Diego y escuchamos todas las barbaridades, me preguntaba porqué. Son expertos en estrategia, son personas nefastas que arman y desarman, cargan a las personas y a la familia, a los hijos porque yo estoy hablando por mi hijo que es menor que perdió a su padre", siguió.

Además, hizo mención a lo escuchado hasta ahora en el juicio: "Todos los días se suman cosas que duelen muchísimo y van a seguir pasando, cosas muy dolorosas que hay que pasarlas. Vamos a seguir con esto hasta el final, yo creo en la Justicia, esta gente nefasta va aterminar presa".

Sobre el final, se refirió a su hijo. "Dieguito está pasando y procesando un momento de angustia, de silencio, ahora está en casa, está tranquilito, sin ver la tele, ahora con 13 años y estando en la preadolescencia no es facil para él, pero es fuerte", completó.

Se espera que luego del cuarto intermedio declare el vecino que reanimó al exdeportista y es probable, además, que hable el psicólogo Carlos Díaz, uno de los imputados.

El magistrado aclaró que durante esta audiencia no se reproducirá el audio de la reunión entre la familia y los médicos que el martes fue aportado por Ojeda, pero le pidió a la querella que le marque los puntos que estarían modificados para confrontarlo con el otro que es alrededor de 40 minutos más corto. Se trata del día que se decidió la internación domiciliaria.

La madre de Dieguito Fernando y expareja del ídolo contó sobre los días previos a la muerte de Maradona. También hizo mención a las condiciones de internación domiciliaria que no se cumplieron y al estado de la casa en el que vivía Diego.

Agustina Cosachov: "Yo sigo ajustando la medicación".

Verónica Ojeda: "No lo vi muy bien, pero no insultó a nadie y se quiso quedar a oscuras. Respetamos eso. No quiso salir".

Agustina Cosachov: "Tiene sus días".

Verónica Ojeda: "A mí me contestó super, me dijo que se iba a bañar. A Dieguito lo abrazó dos veces y le dijo que lo extrañaba".

Agustina Cosachov: "Esperemos que todavía vaya mejor, queremos eso".

Verónica Ojeda: "Yo creo que desde mi humilde lugar, el psicólogo tiene que ir todos los días para lograr que salga. Tiene que ir más seguido y no dejarte sola a vos".

Tras ello, Ojeda le pidió que Cahe se sume al equipo, le dejó su número de teléfono y le dijo que estaba a disposición. "Díaz habló con Cahe después de que yo le pidiera que lo sume al equipo", recordó.

La expareja de Maradona dio detalles sobre las conversaciones con los médicos involucrados en el caso. "Cuando entró Cosachov dijo que era la psiquiatra y se iba a encargar de las pastillas, y que Leo (Luque) que era el médico personal de Diego Armando Maradona, que se iba a encargar de él", explicó.

Onetto preguntó si escuchó a Luque decir que no era clínico, que era neurocirujano. "No voy a responder". Sin embargo, el juez insistió en su respuesta y finalmente contestó: "Él dijo que era neurocirujano, que lo había operado a Diego. Médico clínico dijo también".

"La internación fue por la operación en la cabeza y por la adicción al acohol, que haga una limpieza absoluta de su cuerpo", sostuvo.

Además, recordó que el doctor Cahe dejó de ser su médico cuando se separó de Maradona. "Después viajó a Dubai y no tuve más diálogo pero por su gente supe que no era más su médico", contó.

Luego de su declaración, ahora es el turno de las preguntas de la defensa. En ese contexto, Francisco Onetto, abogado de Luque, le preguntó a Ojeda si Diego Maradona era una persona complicada. "Si. Diego era una persona muy especial", sostuvo.

Cuando le consultaron si Diego no quería ver a nadie y echaba a todos. Ojeda contestó: "Excepto a Dieguito".

"Ellos mataron al padre de mi hijo, perdió a su papá, necesitaba de él más que nadie, necesitaba su apoyo, su abrazo, mi hijo que tiene una condición lo sigue padeciendo, lo sigue llorando y recordando todos los días", dijo durante su descargo entre lágrimas.

Asimismo, agregó: "Quiero que le den un poco de paz y tranquilidad a mi hijo, que está entrando en la adolescencia. Hoy tengo una familia, tengo a mi pareja con sus hijos, que son los hermanos del corazón, tengo mucho amor de ellos. Le sacaron lo más preciado a Dieguito, que era su papá. Dieguito me dice que sigue hablando con su padre y yo le creo. Tenían una conexión muy grande" , completó.

"A Cosachov la ayudaba mucho para que se comunicara con Diego, para que tengan una buena relación. Fue ella con Luque los que propusieron hacer la internación domiciliaria completa", expresó.

Además, contó que era la psiquiátra quien le compraba los medicamentos y se los dejaba en la casa. "En cambio, Alfredo Cahe le daba el pastillero de un mes, preparado. Porque Diego se iba de viaje y se lo armaba para que tuviera todo el mes. Le daba para la hipertensión, para el corazón, para dormir...", explicó.

En la etapa de preguntas, Fernando Burlando le consultó qué calificación podría hacer de los imputados. "Si les digo lo que pienso de cada uno, no les va a gustar porque van a sacar lo peor de mí. Estoy siendo muy respetuosa con ellos", respondió Ojeda.

Consultada por Burlando acerca de la vez que encontró marihuana en una habitación de la casa donde vivió previo a la internación domiciliria, Ojeda contestó: "Lo llamé a Morla porque era el apoderado absoluto de Diego, tenía el poder general, dirigía a todos estos secuaces: médicos, la gente que vivía con Diego, todo su entorno. Él es el que dirigía todo".

"Lo vi a Charly, que era pariente de Rocío Oliva, que le daba a Diego pastillas con alcohol para que estuviera mal. Para que, cuando llegaran los hijos, lo vieran en mal estado. Siempre estaba borracho, ido", añadió.

"Cuando estaba en Bella Vista, estaba con esta gente. Le manejaban la medicación y abrías la heladera y estaba llena de vino, Coronas, mucho Luigi Bosca, todo alcohólico, nunca un agua mineral", agregó.

Ante esta situación, Ojeda contó que intentó intervenir: "Yo quería llevarlo a Abril porque lo conocía. Yo me interné con él, yo sé lo que era, quería ayudarlo y sacarlo de ahí. Cuando estábamos juntos, firmé con Alfredo Cahe, porque me dijo que él estaba conmigo, que no estaba sola".

"Después de verlo el segundo día en la casa de Tigre, era otro Diego. En pocos días cambió. Estaba hinchado, de mal humor, insultaba, no quería ver a nadie", recordó.

Entre lágrimas la expareja de Maradona recordó: "El 23 fue terrible, Dieguito se le tiró encima, con un olor terrible, y no lo podía sacar de al lado de su padre. Fue muy duro, él tenía 7 años y todavía lo recuerda. Te voy a extrañar le decía".

"El 25 decidí entrar sin Dieguito a despedirme, no quería que tuviera esa última imagen de su papá. Entré y le dije 'gracias por darme el hijo que me diste, te prometo que lo voy a cuidar'. Gianinna estaba al lado de él, abrazándolo; Claudia estaba en la puerta. Me despedí y salí", recordó.

"El 23 fue la última vez que lo vi a Diego. Estaba sola, con una enfermera que estaba en el living. Diego estaba a oscuras. Le dije que se bañe, que Dieguito no lo podía ver así. En ese momento ya estaba todo hinchado, barbudo, con mal olor, con una pelela al lado de él con olor a baño. Me prometió que se iba asear, que se iba a afeitar por su hijo, me dijo que vuelva al otro día. Pero llovió mucho y no pude ir", explicó. De igual manera, aclaró que durante esos días, el exdeportista "tenía la voz robótica, gruesa". "No era el Diego que nosotros conocíamos", sostuvo.

"El 25 yo me estaba preparando para ir a la casa y fue cuando recibí un mensaje de Jorge Rial, para preguntarme si había hablado con Diego y si lo había visto. Le dije que desde el lunes que no lo había visto. Él sabía antes que yo lo que estaba sucediendo. Llamé a todos y nadie me atendía, hasta que me comuniqué con Vanesa Morla. Me dijo que Diego se descompuso, que estaba grave, que vaya", agregó.

Sin embargo, recordó que cuando estaba de camino a la casa de Tigre se enteró de que Diego había fallecido. "Cuando falleció Diego tuvimos que llamar una ambulancia, pero cuando llegó, ya no estaba con vida", lamentó.

"Asesinos, hijos de p... Ahora entiendo todo lo que pasaba en la familia: a las hijas le decían una cosa y a mi otra, para que no estemos unidos. Querían que estemos peleados. Para que no hablemos entre nosotras, que no tengamos comunicación. Era una secta, gente podrida que le querían sacar cosas a Diego, no sé qué querian. Como podían hacer esto unos médicos"

Tras ello, le habló directamente al neurocirujano: "Luque, Diego que te quería, hasta te regaló una moto. No entiendo por qué hicieron eso, por qué nos manipularon de esa manera. Quiero justicia por eso".

En medio de la sala, también llora Gianinna.

Mientras se reproducía un audio de Díaz hablando sobre Ojeda, hubo un tenso cruce de miradas.

¿Quién es Verónica Ojeda? Que se tranquilice, ya fue", dijo el psicólogo. En ese momento, Ojeda se dio vuelta y lo miró mientras él se tapaba la cara.

"Yo solamente quería llevarlo a la clínica Abril y quería que esté bien. Tenía a mi hijo de 7 años en ese momento y hacía lo que tenía a mi alcance. Me hace mal escuchar esto, yo nunca los traté mal, siempre hablé bien con ellos y traté de ayudarlos a ellos", respondió Verónica a los audios de Díaz ya totalmente quebrada.

"Que me trate así como persona... no nos meceremos esto. Todas las cosas que nos hace, estos asesinos hijos de p..."

Durante la sexta audiencia del segundo juicio por la muerte de Maradona se mostraron conversaciones donde los médicos hablaron de la intervención de Verónica Ojeda sobre la salud del ídolo.

Carlos Díaz: "Me están apurando con resultados".

Agustina Cosachov: "Parece que Ojeda llamó a Vanesa para apurarnos, nos cuestiona a nosotros".

Carlos Díaz: "Hoy la vi a Ojeda. Me pidió hablar y no le di bola. Matías Morla es el que tiene la manija ahí, me pasó el contacto de Cahe Verónica para juntarme. Le voy a hablar al viejo. Si te parece vamos juntos o voy yo".

Sumado al chat, también se presentó un audio de Cosachov: "Yo, como terapeuta, y vos, como psiquiatra, podemos llamar a Abril que son los profesionales. El objetivo acá es que, por un lado, es un es un tipo que está posquirúrgico, salió de una operación de cerebro. Por el otro, está con consumo cero pleno de alcohol y tiene ordenada la medicación. Ahora, el padre ideal que se ponga a cantar en la cocina y esté de buen humor todo el rato... aguantemos un cacho. No es magia. Si él está un día depre, no hay apuro, ni está en riesgo".

Audio de Leopoldo Luque: "Estemos tranquilos, si no está chupando y está tomando la medicación, ya se va a levantar".

La expareja de Maradona dio detalles de las conversaciones que tuvo con los médicos previo a la internación domiciliaria. "Yo sugerí que me lo quería llevar al campo o a la clínica Abril, donde ya lo conocían los médicos a Diego y sabían", explicó.

"Después me enteré que cuando le comentó a Diaz que yo quería internarlo, dijo '¿quién es Verónica Ojeda? Que la c... Verónica Ojeda'", recordó.

La expareja de Maradona aseguró que ella quería que el histórico médico de Maradona, Alfredo Cahe, participe del proceso, pero que no obtuvo apoyo de los especislitas. "Todos lo querían afuera. Para mí era el médico de confianza, que lo conocía toda la vida, hasta vio nacer a mi hijo. Él quería que lo llevara a la Clínica Abril, que lo estaban esperando, me decía que me lo lleve, que lo saque de ahí. Tenía que pelearme con los matones que tenía Diego. Ni Luque, ni Maxi Pomar, ni Morla querían que Cahe esté", insistió.

"El 18 fui a verlo. Hablé con Luque y le dije que no estaba bien. Diego estaba hinchado, de mal humor, al único que dejaba entrar era a Dieguito. Lo notaba agresivo, insultaba y nadie quería entrar. No quería salir de la habitación, no quería ver a nadie. Afuera de la habitación estaba Maxi (Pomargo), Daiana Madrid, Carlos Díaz". precisó a Verónica Ojeda sobre los días previos a la muerte del Diez.

Además, contó sobre su vínculo con Carlos Díaz: "Lo conocí en la clínica de Olivos, donde nos dijo nada de alcohol, que iba a controlar las pastillas junto con Agustina (Cosachov), nos dio a entender que la operación que le habían hecho era muy riesgosa, que tenían que sacarlo adelante. Era preocupante. Nos hablaba en calidad de psicólogo".

"Yo, cuando él estaba así agresivo, no quería que Dieguito lo viera mucho tiempo, porque le afectaba mucho", agregó. "Ese 18, Díaz entró un segundo a la habitación. Salió y dijo que Diego no quería ver a nadie", explicó.

"Las enfermeras estaban re lejos de la habitación. ¿Cómo van a escuchar si le pasaba algo a Diego? Es imposible. Díaz fue a hacer una visita de 5 minutos y se fue. Yo le dije a Luque que no podía ser. Hablé con Vanesa Morla y le pedí que hablara con Agustina. Le dije que Diego ya estaba muy hinchado, en mal estado, yo no lo quería ver así", explicó sobre sus intervenciones con los médicos.

"En la reunión de la clínica de Olivos se habló de lo que tenía que haber en la casa. Cosachov dijo que quería que sea una domiciliaria, Morla ya tenía la casa preparada. Pobre Jana la hicieron firmar de una cosa que ni sabía, después la acusaban a ella", expresó.

Además, sostuvo que "Cosachov y Luque dijeron que iba a estar equipada la casa a cargo de Swiss Medical", que iban a hacer una internación como en un hospital". Sin embargo, aclaró que "no había absolutamente nada". "No había ni siquiera un aparato para medir la presión", contó.

"Yo hablaba con Luque siempre, era el único que me hablaba. Morla me decía que hablara con él. Había un chat donde yo no estaba y tenía derecho como mamá de Dieguito, que tenía 7 años, y él era el único que me respondía. Yo creía que era el mejor, después de Cahe, confiaba en él. Para mi era un diez. Después de todo lo que pasó me di cuenta de quién era realmente", agregó.

Sobre el estado de la casa, Ojeda continuó: "Al lado de la habitación había una cocina y un baño chiquito que apenas entraba una persona. Próximo a eso había un living grande donde siempre había gente sentada. Estaba muy lejos".

"Entrabamos por la parte del costado, donde había una mesa que siempre estaba sentado Maxi Pomargo y todos los que lo iban a visitar. Diego no tenía privacidad, porque la puerta no cerraba y entraba luz" , explicó.

La madre de Dieguito Fernando también se refirió al estado de la habitación en la que descasaba el ídolo. "Miren lo que es este baño, apenas entraba", dijo señalando el sector en una paqueta presente en la sala. "Había un inodoro y un lavatorio. El inodoro portátil se lo habían puesto al lado de la cama de Diego. Había un olor terrible, no se podía estar", siguió.

"También había un sillón maseajador que a Diego le gustaba, pero prácticamente no lo usó porque vivía acostado", agregó y sumó: "No había nada médico, ni una ambulancia, nada de nada".

Sobre la época en la que todavía eran pareja, comparó: "En mi casa cuando estaba conmigo había una ambulancia 24/7, un helicóptero por si teníamos que llevarlo de urgencia, había aparatología de todo tipo. El doctor Cahe siempre estaba atento y lo iba a visitar siempre. En la casa de Tigre no había nada de eso".

"Un día tuvimos que llevarlo al hospital, donde lo reanimaron. Después estuvo 15 días de abstinencia, controlado permanentemente. Fue muy duro. Ahí fue cuando lo llevaron de la clínica Los Arcos a la Abril, y luego se decidió una internación domiciliaria como corresponde. Los médicos vivían con nosotros, eso era una internación domiciliara. Esto último era un mamarracho, no había nadie", precisó.

La madre de Dieguito Fernando y expareja del ídolo debió interrumpir su declaración el martes por problemas técnicos.

En su declaración, Ojeda siguió hablando sobre el día que fue a la casa de Tigre. "El primer día fue el sábado 14, Diego estaba bien, se había levantado y había tomado una sopa. Estaba de buen humor y se reía. Le preguntaba cosas de antes y las recordaba. Me contestaba todo. Le mandamos un video al doctor Luque donde decía que estaba bien y hasta lo cargaba, le hacía chistes. Lo disfrutó mucho a Dieguito. Estuve casi todo el día", precisó.

"La casa no estaba en condiciones para una internación domiciliaria. Tenía dos baños, uno arriba y un toilette abajo, no tenía nada para asearse ahí. Pusieron una pelela adentro de la habitación de Diego, que ni siquiera era una habitación, era un playroom al que le pusieron una puerta corrediza que no se cerraba del todo", siguió.

Después de la audiencia del martes, que terminó sorpresivamete por una falla con un micrófono, el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona tendrá este jueves la declaración de Colin Campbell, el médico vecino del barrio San Andrés que acudió primero a la casa cuando se descompensó el exfutbolista.

Campbell aparece como un testigo importante, porque fue una de las primeras personas en llegar a la vivienda tras el pedido desesperado de ayuda el 25 de noviembre de 2020. En el juicio anterior, que fue anulado, el médico contó que cuando llegó, Diego ya estaba muerto. “No tenía signos vitales hacía un tiempo y su cuerpo estaba rígido”, dijo el año pasado.

También deberá continuar con su testimonio Verónica Ojeda, ex del Diez y mamá de Dieguito Fernando, que fue interrumpido por problemas técnicos. Antes de eso dejó frases contundentes, apuntó contra los imputados y pidió que se reproduzca completo un audio de la reunión que tuvieron en la Clínica Olivos, donde se resolvió avanzar con la internación domiciliaria.

Además, se espera que pueda finalmente hablar Carlos Díaz, el psicólogo que forma parte de los siete imputados en la causa. El acusado había manifestado su intención de declarar en la quinta audiencia, pero el tiempo no alcanzó. “Posiblemente lo haga a las 15″, anticipó a TN Diego Olmedo, su defensor.

“Todos mencionan la famosa reunión en la clínica Olivos, pero todavía no pudimos escuchar la grabación”, fue el reclamo de uno de los abogados en la última audiencia. El tribunal que lleva adelante el debate decidió pasar el audio, pero los problemas técnicos obligaron a suspender la jornada.

Todo esto ocurrió mientras declaraba Ojeda. Su abogado y pareja, Mario Baudry, había solicitado reproducir la grabación que se hizo en el centro de salud donde Maradona fue operado de un hematoma subdural, y advirtió que se trataba de un audio nuevo, sin editar.

En ese encuentro, en el que estaban las hijas de Maradona, sus hermanas, los médicos de la clínica y Leopoldo Luque, se decidió que el exfutbolista debía ser internado de forma domiciliaria.

La grabación, que había sido incorporada por lectura al inicio del juicio, según Baudry, “podría haber sido editada”, ya que dura alrededor de una hora, pero el audio que quiere aportar la querella tiene una duración de una hora y 45 minutos.

El fiscal Patricio Ferrari se sorprendió al escuchar esta revelación. Lo mismo pasó con Fernando Burlando, abogado de Dalma y Gianinna Maradona, que expresó: “Se trata de una prueba novedosa y, por lo tanto, pedimos que se nos permita escucharla antes de introducirla en este debate”.

“No puedo creer que coincida con Burlando, pero también necesitamos escuchar desde esta parte ese audio”, dijo Francisco Oneto, defensor de Leopoldo Luque.

Por ese motivo, la audiencia pasó a un cuarto intermedio hasta este jueves a las 10, cuando se reanude con la incorporación del elemento probatorio que podría perjudicar a los imputados, sobre todo Luque y Cosachov, los principales acusados.

Fuente: TN