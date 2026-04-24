Tras una prueba de ADN, detuvieron a un joven acusado de violar y asesinar a su abuela en Exaltación de la Cruz

Un joven de 18 años fue detenido este viernes acusado de haber violado y asesinado a su abuela , Carmen Fermina Bogarín , de 76 años, en su casa de la localidad de Capilla del Señor , en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz . La detención se produjo después de que el resultado del análisis de ADN realizado por la Justicia señalara su responsabilidad en el hecho.

Carmen era jubilada del Ministerio de Cultura y Educación bonaerense. Vivía sola en una vivienda de la calle Alem al 400, en la misma cuadra de la fiscalía del distrito, y solía salir cada mañana a barrer la vereda con sus perros. El 10 de marzo, empleados judiciales que la conocían la encontraron asesinada en la cocina , sobre un charco de sangre.

El cuerpo presentaba heridas punzocortantes en el cuello y tórax, fractura de maxilar, traumatismos severos en la cabeza y lesiones genitales compatibles con un posible abuso. La autopsia determinó que la muerte había ocurrido unas 12 horas antes del hallazgo.

En la casa no había señales de ingreso forzado: todas las aberturas estaban cerradas desde adentro y las llaves seguían en el interior. Los investigadores encontraron en el patio un cuchillo con la hoja doblada y manchas de sangre, además de ropa de la víctima en el techo. Faltaban la computadora y la billetera de la mujer .

Los vecinos contaron que la última vez que la vieron fue el 9 de marzo, cerca de las 19, cuando entraba a su casa.

Planteado el robo como móvil, la investigación se centró en el entorno de Carmen y, desde el primer momento, la principal sospecha recayó sobre el nieto, quien entonces tenía 17 años y presentaba problemas de consumo de estupefacientes.

Según allegados a la víctima, el sospechoso ya había ingresado otras veces a la vivienda para llevarse objetos y venderlos para comprar droga. Así, los policías de la DDI de Zárate fueron a buscarlo.

En aquella ocasión, el joven declaró que la noche del crimen se encontraba trabajando, y sus compañeros confirmaron su presencia en el local.

Sin embargo, su coartada se desmoronó luego de que las cámaras de seguridad de la zona lo grabaran saliendo de la casa de su abuela con un morral en el horario del hecho y con la misma ropa que usó ese día.

Además, una compañera de trabajo contó que el adolescente llegó esa noche con lesiones visibles en la espalda, pecho y rostro . Según consta en la causa, la testigo le sacó una foto a las 21.05. En la imagen, se ven marcas compatibles con rasguños de defensa .

En este contexto, la Justicia de Garantías dispuso que le sacaran sangre al menor para cotejar su ADN con el hallado debajo de las uñas de Carmen. También se realizaron allanamientos en los que la policía secuestró prendas y otros elementos para ser peritados.

El resultado del análisis finalmente fue positivo y terminó de cerrar la investigación. Las pruebas biológicas ubicaron al imputado tanto en la escena del homicidio como en la mano de la víctima .

El trabajo técnico fue realizado por la Delegación de Policía Científica Zárate-Campana, cuyos técnicos y médicos legistas recolectaron las muestras durante el hallazgo y la autopsia. El Laboratorio de Análisis Genético del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, con sede en Junín, realizó el análisis de las muestras con rapidez.

Fuentes judiciales explicaron que, tras ello, la Jueza de Garantías del Joven del Departamento Judicial Zárate-Campana ordenó la detención del acusado, a pedido de la fiscal del caso, Gustavo Ancurio .

La imputación formal es por homicidio agravado por el vínculo, abuso sexual con acceso carnal agravado y robo . De acuerdo con fuentes cercanas al expediente, el móvil del hecho, en principio, sería el robo.

El acusado quedó alojado en una dependencia policial a disposición del Fuero Penal Juvenil y será indagado en las próximas horas por el fiscal Ancurio.

Fuente: Infobae