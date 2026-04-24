¿Qué dice la psicología sobre las personas que siempre acarician a los perros?

Muchas personas se cruzan con perros y lo primero que tienden a hacer es acariciarlos . Si bien parece un gesto insignificante, para la psicología puede revelar muchos aspectos sobre la forma de ser.

Lejos de ser solo una muestra de cariño, acercarse a los perros y tocarlos refleja rasgos profundos de la personalidad y la forma en que una persona se vincula con el entorno.

Uno de los principales rasgos asociados a este comportamiento es la empatía . Las personas que tienden a acercarse a los perros suelen tener una mayor capacidad para conectar emocionalmente, interpretar señales no verbales y responder con afecto .

Los animales, especialmente los perros, generan confianza y cercanía. Por eso, este gesto habla de una predisposición natural al vínculo y a la conexión genuina con otros.

El contacto con los perros tiene un efecto directo en el estado emocional. Acariciarlos ayuda a reducir el estrés, la ansiedad y mejora el ánimo .

Esto ocurre porque la interacción con los animales estimula la liberación de hormonas asociadas al bienestar, como la oxitocina. Por eso, muchas personas buscan este contacto casi de manera instintiva.

Quienes no pueden evitar acariciar perros suelen compartir ciertas características:

Este tipo de personas suele generar vínculos con mayor facilidad , tanto con animales como con otros seres humanos.

En algunos casos, este comportamiento también puede estar ligado a la necesidad de afecto o a una forma de canalizar emociones. El contacto con animales puede funcionar como una vía de contención emocional.

Por lo tanto, acariciar perros de manera frecuente no es solo una muestra de cariño hacia los animales. Sino que para los expertos, es un reflejo de empatía, apertura emocional y búsqueda de bienestar .

Fuente: TN