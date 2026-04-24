Epicteto, filósofo griego, aseguró en el siglo I d.C.: “No perturban las cosas, sino las opiniones”

Epicteto fue uno de los principales pensadores del estoicismo, una corriente filosófica enfocada en afrontar los problemas de la vida cotidiana con serenidad . En ese sentido, dejó múltiples enseñanzas que continúan vigentes en la actualidad.

Entre sus reflexiones más destacadas, aparece una idea que busca explicar como surge el malestar. “ No son las cosas las que perturban a los hombres, sino las opiniones que tienen sobre ellas ”, aseguró el filósofo.

Esta frase se centra en una de las bases del estoicismo: distinguir lo que depende de nosotros de lo que no . Para Epicteto, controlar los acontecimientos externos no siempre es posible, pero sí se puede regular la forma en que se los interpreta y cómo se responde ante ellos.

De esta manera, su reflexión no busca ignorar los problemas, sino replantear cómo se responde ante ellos. Evitar reaccionar de manera automática y preguntarse si el malestar surge por el problema en sí o por lo que se piensa sobre la situación es clave para actuar con mayor serenidad.

La enseñanza de Epicteto puede dividirse en distintos puntos claves:

Si se aplica a la vida cotidiana, esta mentalidad puede ayudar a atravesar momentos tensos con más calma y claridad . Al separar el hecho de la opinión, se evita reaccionar de manera impulsiva y se puede actuar con mayor tranquilidad.

En la sociedad actual, donde predomina la inmediatez y las reacciones impulsivas, la filosofía de Epicteto invita a hacer una pausa y pensar mejor como responder ante distintas situaciones . Lejos de minimizar las emociones, busca comprenderlas mejor para poder actuar con más sabiduría.

Epicteto fue un filósofo estoico griego que vivió entre los siglos I y II d.C . Nació como esclavo en la actual Turquía y se formó en filosofía en Roma. Con el paso de los años, obtuvo su libertad y se dedicó a enseñar hasta que el emperador Domiciano expulsó a todos los filósofos de la ciudad.

Luego de este episodio, se instaló en Grecia y fundó su propia escuela . Si bien no dejó ninguna obra escrita, su discípulo Arriano recopiló sus enseñanzas en distintos textos , como El Enquiridión y las Disertaciones . El pensamiento de Epicteto se centra en el autocontrol y la distinción entre lo que depende y no de cada uno , lo que lo llevó a convertirse en una de las figuras central del pensamiento estoico.

Fuente: TN