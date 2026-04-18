Tras la lluvia y la alta humedad, volvió el buen clima al AMBA: qué dice el pronóstico del Servicio Meteorológico para el resto del fin de semana

Luego de varios días marcados por la lluvia y la alta humedad , los porteños podrán disfrutar de un fin de semana con sol a pleno y temperaturas más que templadas que invitarán a pasarlo al aire libre.

Dejando atrás la imagen de calles anegadas como consecuencia de las fuertes precipitaciones el miércoles pasado, para este sábado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica una temperatura máxima de 26° y una mínima de 16°.

Más allá de alguna nube que podrá verse en el cielo, el pronóstico menciona un 0% de probabilidad de lluvia para el sábado.

Para el domingo, el SMN pronostica una máxima de 24° y una mínima de 18° y cielo nublado durante toda la jornada. Parece seguro también que no habrá lluvias, por lo que el clásico River-Boca que se disputará en el Monumental no correría riesgo de verse empañado por precipitaciones.

El clima podría empeorar el lunes, cuando el pronóstico menciona una probabilidad de lluvias de hasta un 40%. Las temperaturas seguirán templadas, con una máxima de 23° y una mínima de 19°.

En el resto del país, el SMN emitió un alerta amarillo para este sábado por tormentas para el sur y oeste de la provincia de Buenos Aires, sur de Córdoba, sur de San Luis, y casi todo el territorio de La Pampa.

También rige un alerta amarillo por vientos intensos en Río Negro, Neuquén, y Chubut. Y un alerta naranja por tormentas en la zona cordillerana de esas provincias.

El alerta por tormentas se traslada más al centro-norte del país el domingo. De grado amarillo, abarca la franja central del territorio nacional desde Formosa y Jujuy hasta Córdoba y San Luis.

Fuente: Clarín