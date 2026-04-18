El Gobierno ordenó desalojar a los trabajadores que viven en el histórico complejo turístico de Chapadmalal

Mientras el gobierno de Javier Milei avanza con una licitación por 30 años del histórico complejo turístico de Chapadmalal , la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) intimó a los empleados que viven allí y que desde hace décadas se encargan del mantenimiento y el cuidado de las unidades a abandonar el lugar en un plazo de diez días.

El acta del ente nacional la recibió el viernes uno de los trabajadores que viven en los pabellones del complejo. Les exigen que abandonen sus viviendas, de lo contrario, serán desalojados.

Según indica desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) a medios locales, asesorados por el gremio, los trabajadores presentaron una medida cautelar en un intento por impedir el desalojo.

A mediados de 2025, el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, trasladó a las unidades turísticas del complejo a la AABE, y el mes pasado, el día en que brindó la controvertida conferencia de prensa en la que se lo consultó sobre sus viajes y propiedades, el jefe de Gabinete Manuel Adorni confirmó que el complejo sería concesionado.

"Se busca traer inversión privada que restaure y eleve la calidad del complejo para que pase a estar finalmente al servicio de la gente", explicó entonces.

Scioli, que en abril de 2024 había declarado la "innecesariedad" del complejo hotelero que fue símbolo del turismo social en el país, había anticipado que lo que viene "va a ser muy bueno a partir de la inversión privada". Esta temporada, el complejo permaneció cerrado, igual que su par de Embalse, en la provincia de Córdoba.

Aun antes del anuncio de Adorni, en Mar del Plata se discute sobre el futuro del lugar , con voces en favor y en contra, y propuestas. El intendente en licencia, el senador provincial Guillermo Montenegro , que pregona sobre las bondades de la inversión privada, sostuvo que "los hoteles abandonados ahora van a ser un lugar clave de inversión para la ciudad y la región".

Por su parte, la senadora provincial Fernanda Raverta , de Fuerza Patria, presentó un proyecto de ley para que la Provincia de Buenos Aires recupere la titularidad de dominio y asuma la administración de la Unidad Turística Chapadmalal. "Lo que está en discusión no es solo la propiedad de un predio, sino qué modelo de país queremos: uno donde todo se vende o uno donde hay cosas que se cuidan porque son de todos", expuso.

Además, el bloque de concejales de la Unión Cívica Radical + Nuevos Aires presentó un proyecto en el Concejo Deliberante marplatense para solicitar al Gobierno nacional que avance en la incorporación de usos del complejo vinculados a la educación superior pública. La idea, que ya había anticipado el senador nacional Maximiliano Abad, es que una unidad hotelera sea cedida a la Universidad Nacional de Mar del Plata para la creación de un campus universitario.

La construcción del complejo tomó impulso durante la presidencia de Juan Domingo Perón . Las obras se iniciaron en 1948 con el fin de de promover el turismo de las clases obreras y se afincaron sobre terrenos fiscales y otros expropiados a una estancia de la familia Martínez de Hoz.

Una primera etapa finalizó en 1952 pero finalmente se terminó de completar en 1954 , con la terminación de nueve hoteles de tres plantas -seis de ellos ubicados sobre la costa a la vera de la ruta 11 y los otros tres del otro lado del camino que une Mar del Plata con Miramar- y 19 bungalows. Hubo en 2022 una millonaria inversión del gobierno de Alberto Fernández para ponerlos en valor, por encima de los 7 mil millones de pesos, pero volvieron a caer en el abandono.

Fuente: Clarín