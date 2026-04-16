Tras el fracaso de la última elección interna que terminó en la Justicia, la UCR bonaerense va a nuevos comicios en junio

Mandatos de contingencia impugnados en la Justicia, un 2025 en el que perdieron seis senadores, ocho diputados y decenas de concejales, y la postura de la UCR para las elecciones 2027, donde ponen en juego 27 intendencias. El radicalismo bonaerense definirá parte de todo ese panorama en las nuevas internas del 7 de junio, pero un mes antes tendrán una chance de unirse.

Por el momento hay al menos tres sectores. Uno está representado por el senador nacional Maximiliano Abad , que contiene al ex intendente de San Isidro, Gustavo Posse; y a Sebastián Salvador, hijo del ex vicegobernador de María Eugenia Vidal. "Es uno de lo que tiene territorialidad y poder de fuego", resume un contrincante.

Otro es el espacio de Evolución, del ex senador nacional Martín Lousteau , que tiene como referente bonaerense a Pablo Domenichini, rector de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) y candidato perdedor en la última interna, aunque impugnó el resultado.

Y el tercer grupo, no menor, es el que tiene a varios intendentes, legisladores y que tiene como cara visible a Miguel Fernández , ex intendente de Trenque Lauquen y ganador en la última interna, y nombrado presidente del Comité de Contingencia, aunque la validez del mandato terminó judicializada.

Entre los espacios de Abad y Lousteau, enfrentados hace dos años, ahora hay diálogo. "El resultado de la última elección nos obliga a parar la pelota, darle legitimidad plena a una conducción partidaria y eso es a través de la unidad", reconoce un dirigente de Evolución.

El otro sector realizó un acto con más de 500 personas en Saladillo y aún no fue convocado a ningún tipo de diálogo. "Nos estamos preparando para la guerra para lograr la paz", dicen a Clarín entre risas. También prefieren evitar una interna pero primero quieren ser llamados a hablar.

Uno de los máximos referentes de la UCR de Buenos Aires remarcó la diferencia entre unidad y lista única. "Es difícil que haya unidad, pero puede haber lista única y una convivencia democrática para darle legitimidad a la conducción y desde ahí movilizar al partido y darle volumen de cara a 2027", señala a este diario.

En 2025, el radicalismo bonaerense se plantó ante la posibilidad de sumarse a La Libertad Avanza, tal como hizo el PRO, pero lo hizo con diferencias. Muchos se sumaron al frente Somos Buenos Aires, con ex macristas y vecinalistas, pero les fue mal en sus distritos. Otros sectores, cercanos a Abad, jugaron con el frente Nuevos Aires, también lejos en los resultados.

La elección se celebrará el domingo 7 de junio , entre las 8 y las 18, a menos que logren cerrar la unidad y ese día será refrendada. EL mandato es por los próximos dos años, lo que implica la elección nacional y provincial de 2027, donde la UCR pretende al menos revalidar sus 27 intendencias.

"Es un proceso distinto al de 2025, donde era una elección legislativa. El año pasado teníamos que renovar las bancas de la mejor elección de las últimas décadas, cuando con la aparición de Facundo Manes la interna dentro de Juntos por el Cambio fue competitiva. Lo esperable era perder bancas, no por la estrategia electoral, sino por la lógica de cómo había sido 2021", reflexiona un viejo correligionario.

Uno de los desafíos de la nueva conducción será la postura del partido el año que viene. En la provincia parece descartada una alianza con La Libertad Avanza, pero el proyecto de centro el año pasado no funcionó. Están a la espera de saber si se eliminan las PASO y si Axel Kicillof, precandidato presidencial, desdobla las elecciones como hizo en 2025.

Hoy, los radicales gobiernan Rojas en la Segunda Sección; Magdalena en la Tercera; Lincoln, General Viamonte, Florentino Ameghino, Trenque Lauquen y General Arenales, en la Cuarta.

Son muy fuertes en la Quinta Sección, tienen 12 de los 27 municipios: Ayacucho, Balcarce, General Belgrano, General Lavalle, Lezama, Lobería, General Madariaga, Maipú, Monte, Rauch, San Cayetano y Tandil. La Quinta Sección representa casi el 10% del electorado bonaerense.

También administran Adolfo Gonzales Chaves, General Dorrego, General La Madrid, Pellegrini, Tres Lomas y Adolfo Alsina en la Sexta; y General Alvear y Saladillo, en la Séptima, la más chica de las secciones electorales.

Fuente: Clarín