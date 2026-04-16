La Justicia procesó al ex funcionario K Ricardo Nissen por abuso de autoridad

Ricardo Nissen, ex titular de la Inspector General de Justicia (IGJ) del kirchnerismo , fue procesado por abuso de autoridad en su actuación respecto de la sociedad Hidden Lake SA (Lago Escondido, en inglés) , del empresario Joe Lewis. La decisión fue tomada por la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.

La investigación penal verificó que Nissen, en ejercicio de su cargo, dictó las Resoluciones Particulares IGJ N°393/22 y N°112/23, a través de las cuales impulsó tres pedidos de intervención y nulidad de la sociedad Hidden Lake SA ante la Justicia Comercial, sin justificación alguna, “en un mal y abusivo desempeño de sus funciones”.

Como parte de las pruebas recolectadas en el expediente, se constató que en ningún otro caso la Inspección General de Justicia actuó de modo semejante ante otras sociedades . Esto ayudó a confirmar el abusivo ejercicio de sus funciones, por parte de Nissen, contra la empresa. Como consecuencia, derivó en la atribución de responsabilidad penal por abuso de autoridad.

Al analizar los elementos que fundaron el dictado de procesamiento a Nissen, la Sala II determinó, por mayoría, que “el inicio del expediente administrativo partió de premisas que se estimaron falsas y significó un caso único en el campo de actuación del organismo”, entre otros.

Nissen tiene una extensa trayectoria en el derecho comercial y también ostenta vínculos con lo más alto del kirchnerismo; que fue apoderado en la causa Hotesur de Florencia y Máximo Kirchner, los hijos de la dos veces presidente y una vez vicepresidente, Cristina Elizabet Fernández de Kirchner, quién ahora cumple prisión domiciliaria.

Este rol no es nuevo para Nissen, ya que lo ocupó en entre 2003 y 2005 , durante la presidencia de Néstor Carlos Kirchner, y regresó a ocupar el mismo despacho en 2020, hasta 2023.

"Es cierto que, por estrictas razones jurídicas y fundamentalmente de defensa de soberanía nacional, y como Inspector General de Justicia, reclame tres veces la intervención judicial de esa sociedad, por las irregularidades que existían y por la celebración, en esa estancia de una reunión de jueces, fiscales y periodistas amigos del expresidente Mauricio Macri, pero la Justicia en lo Comercial, siempre tan afín a los sectores empresarios y financieros de nuestra sociedad, denegó esos pedidos fundados, entre otros motivos, que las palizas prodigadas a los visitantes del Lago Escondido por ese ejército privado a caballo y contratados por el directorio de Hidden Lake SA no era motivo suficiente para designar ni siquiera un veedor judicial. Es bueno aclarar que dos de los integrantes de la Sala A de la Cámara Comercial fueron asiduos visitantes de la Casa Rosada en épocas de la presidencia del Ingeniero Macri", explicó Nissen, los primeros días de octubre de 2024, cuando se reabrió la causa judicial.

Nissen fue quien miró para otro lado y no cuestionó ninguno de los balances presentados pro la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), presidida por Claudio Fabián “Chiqui” Tapia.

Fuente: Clarín