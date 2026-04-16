El hijo de una prestamista de Manuel Adorni declara como testigo pero podría terminar siendo imputado en la causa

El próximo miércoles, a las 9, declarará como testigo ante el fiscal Gerardo Pollicita, Pablo Martín Feijoo, el hijo de una de las jubiladas prestamistas del jefe de Gabinete para la compra del departamento de Caballito que esconde secretos de la causa en que se investiga a Manuel Adorni por supuesto enriquecimiento ilícito. Y según su testimonio su situación procesal podría pasar eventualmente a la de imputado.

En fuentes judiciales se sospecha de que Feijoo habría sido el responsable de hacerle un “favor” a Adorni con la venta de ese departamento en condiciones más que ventajosas . Sin embargo, en función de su declaración se determinará si sigue siendo testigo o eventualmente cómplice del delito de dádivas o enriquecimiento ilícito. El juez Ariel Lijo delegó en el fiscal Pollicita esa causa que tanto preocupa al Gobierno.

La madre de Feijoo es Beatriz Viegas, quien declaró el miércoles como testigo ante el fiscal Pollicita y dijo que su hijo se “ocupo de todo” en cuanto a la venta del departamento de 230 mil dólares a Adorni. Y explicó que su hijo y Adorni se conocen porque sus hijos estudian en el mismo colegio. Y Claudia Sbabo –jubilada de una empresa editorial- es la madrastra de Leandro Miano, socio de Feijoo en la empresa constructora TJS Group y en la empresa AVDA SRL.

Feijoo acompañó el miércoles a declarar como testigo a su madre a los tribunales de Comodoro Py y fue filmado por la

En su página en Internet, TJS Group anuncia que tienen tres edificios en construcción en el barrio de Caballito, entre otras obras.

Durante el allanamiento a la inmobiliaria Rucci, que había puesto en venta del departamento que perteneció al ex futbolista Hugo Morales se secuestró la reserva del departamento a nombre de Feijoo, quien se habría encargado de reconstruirlo y revenderlo luego a Adorni en 230.000 dólares.

Morales, en principio, había pedido 330 mil dólares pero luego porque el departamento estaba en malas condiciones habría bajado el precio, según su testimonio.

Beatriz Viegas, una jubilada de 73 años, declaró que prestó 100 mil dólares sin intereses a Adorni y que la otra prestamista, también jubilada, Claudia Sbabo, prestó los otros 100 mil. Los 30 mil restantes los aportó el jefe de Gabinete. Viegas afirmó que obtuvo el dinero de la compra de un departamento en “pozo” y vendió el boleto en 2024.

¿Cual fue la ganancias de las jubiladas prestamistas?

Fuentes judiciales se preguntan "¿cuál fue la ganancia de Feijoo si los gastos de remodelación fueron, se estima, en 30 mil dólares'".

Como Viegas figura en los informes de Nosis en calidad de observada para obtener créditos, es decir en riesgo de no pagar sus deudas, no es creíble que sea la verdadera dueña de los 100 mil dólares de préstamo sin intereses, se dice en Comodoro Py. Tiene el PAMI como obra social y un nivel de ingresos entre 1.300.000 y 2 millones de pesos por mes.

En cambio, su hijo Feijoo (36 años) tiene un nivel de ingresos y figura gerente y socio de la empresa constructora TJS Group , Santino Building, Avda SRL, y de Colcar Merbus SRL, todas vinculadas con el mundo de la construcción.

En una entrevista realizada en agosto del año pasado en la revista Forbes, Miano habló del aumento de los costos de la construcción. "Detectar una brecha de esa envergadura sería descabellado. Más aún, en esta época, cuando el valor de la construcción es muy alto y los márgenes son muy bajos porque todavía el precio de las propiedades no acompaña el incremento de los gastos ", puntualizó Leandro Miano, socio fundador y director de TJS Group- Desarrollos Urbanos.

“Hasta hace poco tiempo, las utilidades eran importantes. Entonces, no era relevante prestar atención a cuánto se gastaba en cada rubro. Además, las pérdidas por desvío eran, dicen, irrelevantes”, finalizó el empresario ahora investigado en la causa Adorni.

Fuente: Clarín