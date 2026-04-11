Tras 10 días en el espacio, concluyó con éxito Artemis II y la NASA dio un gran paso para volver a pisar la Luna

A la hora señalada, la nave que minutos antes era una bola de fuego se zambulló en el Océano Pacífico y en ese instante el mundo suspiró de alivio: tras aventurarse más lejos en el espacio que nunca nadie en la historia y dar a conocer a la humanidad la belleza del lado oscuro de la Luna , los cuatro astronautas del Artemis II de la NASA llegaron este viernes a la Tierra, en un amerizaje perfecto que sin embargo encerró los mayores peligros de toda la misión porque la velocidad de caída alcanzó unos 40.000 kilómetros por hora .

“¡Astronauts, back on Earth!” (Astronautas, de regreso a la Tierra!), anunciaron emocionados desde el control de la NASA. Así, a las 21.07 en punto, hora de Argentina, el módulo Orion trajo a casa a Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch (estadounidenses de la NASA) y a Jeremy Hansen de la Agencia Espacial Canadiense tras 10 días de viaje y de haber dado una histórica vuelta a la Luna. Inmediatamente informaron que la tripulación se encontraba "en excelente estado" .

Ya en el agua, equipos de recuperación de la NASA y la Marina de los EE. UU. estabilizaron la cápsula para ayudar a la tripulación a abordar los helicópteros que los llevarían al buque U.S.S. John P. Murtha. Los astronautas se someterán a evaluaciones médicas en el barco antes de regresar a tierra y finalmente volarán al Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston.

Fue el final de la primera misión tripulada al espacio profundo en más de 50 años , un paso significativo hacia una exploración espacial más profunda y para un nuevo alunizaje que se planea para dentro de unos años con el objetivo final de instalar una base en el satélite de la Tierra . Es una meta a la que ambiciona llegar el presidente Donald Trump durante su mandato (que termina en enero de 2028) para liderar la carrera espacial con China y para plantar bandera en un terreno donde hay recursos clave como agua y helio.

Fue la primera vez que los humanos salieron de la órbita terrestre baja en más de medio siglo, cuando tras la misión Apolo 17 de 1972 se abandonaron los viajes a la Luna. También batió el récord del Apolo 13 (1970) de la distancia que los humanos han recorrido en el espacio (400.000 km).

Para la Argentina también significó una misión histórica: Artemis II llevó a bordo un nano satélite de fabricación nacional , bautizado Atenea, que pudo incorporarse al proyecto luego de superar una competencia con más de 50 países. El desarrollo fue una colaboración entre la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE); la Universidad de Buenos Aires; la Universidad Nacional de La Plata; la Universidad Nacional de San Martín; el Instituto Argentino de Radioastronomía y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), junto con la empresa VENG S.A.

Atenea navegó con éxito en una órbita a 72.000 kilómetros de altura , una posición en la que no existen satélites, para medir la radiación existente, probar tecnologías y evaluar las comunicaciones con las bases terrestres desde esa lejana posición.

Unos 40 minutos antes de caer en el océano frente a las costas de San Diego, California, el módulo tripulado en forma de lágrima Orión se separó del módulo de servicio y la tripulación se alistó para el reingreso a la atmósfera terrestre, la parte más peligrosa de la misión porque ingresó a una velocidad de 40.000 kilómetros por hora, equivalente a viajar, por ejemplo, desde Buenos Aires a Nueva York en unos 13 minutos.

La cápsula de la tripulación se convirtió en una bola de fuego cuando ingresó a la atmósfera terrestre y enfrentó temperaturas superiores a 2.500 grados centígrados , casi la mitad de la temperatura en la superficie del Sol.

Junto con el despegue, fue uno de los momentos más riesgosos de la misión. El escudo térmico –compuesto por una base de titanio— que rodeaba a la cápsula fue el responsable de proteger a los astronautas de las altas temperaturas. Había una sombra de dudas sobre como funcionaría.

La NASA hizo ajustes en esta pieza después de que en Artemis I, una misión no tripulada que en 2022 sobrevoló en 2022 la Luna, el escudo sufriera una erosión inesperada durante la reentrada. Más allá de los ajustes, los astronautas de Artemis II reingresaron con un ángulo distinto, con el objetivo de reducir el tiempo de exposición al calor extremo y, en consecuencia, disminuir el riesgo de daños en el escudo térmico.

Luego se abrieron una serie de 11 paracaídas para reducir la velocidad de Orión hasta que se desplegaron tres inmensos que la disminuyeron hasta 32 km por hora , la velocidad con la que finalmente amerizó en el Pacífico.

La misión había partido el 1 de abril desde el Kennedy Space Center en Cabo Cañaveral, Florida y el lunes la tripulación dio una vuelta a la Luna y dejó al descubierto el lado oscuro del satélite terrestre que nunca había sido visto por la humanidad. Se vieron imágenes de cráteres, llanuras y ese paisaje de tonos blancos y grisáceos será estudiado profundamente para futuras misiones lunares. Todo era asombroso: tras volver a rodear la Luna presenciaron un eclipse solar de 53 minutos.

En uno de los hechos más emotivos de la misión, los tripulantes nombraron un cráter en honor a su nave espacial, que llaman Integrity, y otro en homenaje a la fallecida esposa del comandante Wiseman, que bautizaron Carroll.

La misión también fue una oportunidad para que la tripulación probara nueva tecnología y equipos en el espacio . Se puso a prueba la capacidad de Orión para ejecutar maniobras de acoplamiento para futuros vuelos. Los astronautas también probaron sus nuevos trajes espaciales naranjas diseñados para ayudarles a respirar hasta seis días si la cápsula se despresurizara en alguna situación de emergencia.

En una última presentación ante la prensa desde el espacio, la tripulación de Artemis II dijo el miércoles que su travesía les reafirmó que los humanos deben "crear juntos" en vez de "destruir" y que deseaban volver a la Tierra para "pasar la posta" a los astronautas de una futura misión que tendrán la posibilidad de volver a pisar la Luna. Su histórica misión ya estaba cumplida.

Periodista,

Fuente: Clarín