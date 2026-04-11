Tragedia en Villa Devoto: se le trabó la mochila al bajar del colectivo, cayó al asfalto y murió atropellada

En Villa Devoto, una joven de 25 años murió tras un accidente insólito y fatal: cuando intentaba descender de un colectivo de la línea 134, su mochila quedó enganchada en la puerta, perdió el equilibrio y cayó debajo de las ruedas de la unidad.

El trágico episodio ocurrió en la intersección de Chivilcoy y Nazarre , una zona de gran movimiento vehicular. Según las primeras pericias y el relato de testigos, la víctima —cuya identidad no fue trascendida— se disponía a bajar por la puerta trasera del interno.

Fuentes policiales informaron que la mecánica del accidente habría sido una fatalidad encadenada. La joven intentó bajar rápidamente y una de las correas de su mochila se enganchó con el mecanismo de la puerta.

El colectivo reinició la marcha antes de que ella pudiera soltarse. La inercia la empujó hacia la calzada, donde terminó siendo arrollada por las ruedas traseras del mismo vehículo.

Efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires arribaron al lugar minutos después del llamado al 911, junto con una ambulancia del SAME. Sin embargo, los médicos solo pudieron constatar el fallecimiento de la joven debido a la gravedad de las heridas sufridas.

Tras el hecho, el conductor del colectivo, un hombre de 41 años, fue trasladado a la dependencia policial. La Justicia dispuso su imputación por “homicidio culposo” , mientras se analizan las cámaras de seguridad de la zona y las del propio transporte para determinar si hubo negligencia al cerrar las puertas o arrancar la unidad.

En la causa interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº2 9 , que ordenó el secuestro del colectivo y la realización de la autopsia correspondiente.

Fuente: TN